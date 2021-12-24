美警稱誤殺20歲非裔過失殺人罪成立 刑期最重15年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社明尼阿波利斯23日綜合外電報導）美國20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）今年4月因交通違規遭警方攔停，隨後遭到射殺，引發民眾群情激憤上街抗議。法官今天宣判，涉案的女性員警過失殺人罪名成立。

涉案的49歲白人女警波特（Kim Potter）聲稱她當時想要拔電擊槍卻誤拔真槍，因此而誤殺了對方。

波特被控一級和二級過失殺人罪名成立，其中一級過失殺人罪最高刑期是15年，二級過失殺人罪最高刑期是10年。法官預定明年2月宣布刑期。

法官今天宣布判決時，波特低頭不語，一度閉上雙眼。

波特的辯護律師請求法官同意交保，但法官不同意。波特還押，等候法官量刑。

此一誤殺案爆發時，正值白人警察蕭文（Derek Chauvin）以膝蓋壓住非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死一案審理之際。佛洛伊德案引爆全美抗議種族歧視以及警方執法粗暴。

萊特的家屬發表聲明說，對於為人兒子、兄弟、父親和友人的萊特「無故死去，某種程度上有人負起了責任」，他們為此感到「釋懷」。（譯者：嚴思祺/核稿：盧映孜）1101224