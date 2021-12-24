全球先例 厄瓜多5歲幼童即須接種COVID-19疫苗

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（中央社厄瓜多基多24日綜合外電報導）厄瓜多爆出Omicron變異株疫情後，今天成為第一個規定小至5歲兒童都必須接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的國家。

厄瓜多衛生部聲明：「厄瓜多宣告，接種Covid-19疫苗屬強制性。」

衛生部告訴法新社，強制接種疫苗的年齡是5歲和超過5歲。

厄瓜多1770萬人口當中，至今約有69%已接種兩劑疫苗，另有90萬人已施打第3劑追加劑，現在所有5歲和超過5歲民眾都必須接種疫苗。

厄瓜多至今有54萬例確診，3萬3600例病歿。

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衛生部表示，基於醫療原因無法接種疫苗的民眾可以除外。衛生部另表示，強制民眾接種疫苗的決定有憲法依據。厄瓜多憲法規定，國家必須確保民眾的健康權。

為了防堵一週前發現的Omicron變異株疫情，厄瓜多規定民眾進入餐廳、購物商場、電影院等公共場合，必須出示疫苗接種紀錄。（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1101224