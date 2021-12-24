觀光旺季Omicron入侵 波灣6國染疫人數再度激增

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（中央社杜拜24日綜合外電報導）根據中東6個波斯灣阿拉伯國家衛生部公布的數據，隨著COVID-19的Omicron變異病毒株在全球擴散，這些國家近幾個月原本低落或持續減少的新增確診人數，如今再度攀升。

路透社報導，其中阿拉伯聯合大公國自從本月稍早宣布Omicron現蹤後，單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確認病例上升趨勢格外明顯，由2日的僅68例，暴增至23日的1002例。

波灣地區正處於觀光旺季，尤其是阿聯，當地除了杜拜大公國正在舉辦2020年世界博覽會（Expo 2020 Dubai），還有其他年終節慶活動，吸引數以百萬計遊客造訪。

在阿布達比，政府已下令公務員接受PCR病毒檢測，當局也開始對陸路入境人士用掃描器檢查體溫。

所有波灣6國都已在境內發現Omicron病例，但它們公布的單日確診數據並未詳列感染的病毒株。

其中人口最多的沙烏地阿拉伯，單日染疫人數已由9月底以來的50人左右，躍升至23日的252人。當地本月1日通報首例Omicron確診，衛生當局本週建議民眾避免所有非必要國外旅行。

阿曼、卡達和巴林新增染疫人數也上升，但比較不劇烈。科威特22日則通報新增143例確診，創下8月底以來單日最高紀錄。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1101224