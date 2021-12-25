利比亞推遲總統大選 西方國家繼續承認臨時政府

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（中央社利比亞班加西24日綜合外電報導）飽受戰爭摧殘的利比亞原應於今天舉行總統大選，國會卻宣布延後。美國及歐洲國家今天表示，將繼續承認利比亞臨時政府，同時呼籲盡速決定新的選舉日期。

路透社報導，利比亞「全國團結政府」（Government of National Unity）成立於今年3月，是聯合國支持的和平進程一環，但如今在大選延後的餘波中，這個臨時政府已引發諸多分歧。

聯合國支持的和平倡議除了包含這次大選，也提到於今年稍早成立臨時政府，以終結利比亞10年動盪和暴力。自2011年北大西洋公約組織（NATO）力挺利比亞起義反抗強人領袖格達費（Muammar Gaddafi）以來，這個國家就陷入紛亂。

本週稍早，利比亞國會表示，原定於24日舉辦的總統大選不會如期進行；這打亂了國際支持的和平進程，也讓利比亞臨時政府的未來充滿未知。

利比亞國會已成立委員會，擘劃自己的藍圖。這屆國會是於2014年選出，在利比亞內戰中向東方勢力靠攏。

選務委員會已提議延後一個月舉行大選，初步規劃為明年1月24日。由於選舉規則扯上候選人資格等種種爭議，外界早就預料大選可能延期。

然而，相關各方尚未達成在這天舉辦投票的普遍共識，關於大選法律依據及基本規範的爭議也懸而未決。

利比亞國會曾於9月宣稱，過了12月24日這天，就不會再承認全國團結政府。但法國、德國、義大利、英國和美國的聲明認為應維持全國團結政府，上月一場國際會議達成的協議也表明，利比亞的政權要等大選結果公布後才能轉移。

英國大使館隨後在推特（Twitter）發文表示，將繼續承認全國團結政府，且不會替任何另立政府的企圖背書。

一些利比亞人民對於大選延後感到憤怒。利比亞第2大城班加西（Benghazi）居民塔爾汗（Wahbi Tarkhan）說，他和妻子都登記了要投票，得知大選延期，覺得相當失望，「我們心裡原本熱切期待這一天」。

利比亞上次選舉是2014年的國會大選，當時引發敵對的東西方派系分裂成互相爭鬥的平行政府。

根據法新社消息，利比亞國會將於27日開會討論新的大選時程表。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1101225