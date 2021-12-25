南華早報：美政府為18官員向中國申請簽證赴冬奧

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（中央社北京25日綜合外電報導）美國本月初宣布對明年北京冬季奧運採取外交抵制行動，但香港「南華早報」昨天獨家報導，美國政府近日為18名官員向中國申請3個月簽證，以在北京冬奧「支援安全行動」。

「南華早報」（South China Morning Post）報導，根據兩名消息人士和南華早報取得的文件，美國政府最近向中國提交一份3個月簽證申請清單，清單上列有18人名字。

不具名的消息人士透露，其中15名美國人員為國務院工作，有1人為國防部服務；多數似乎是中下層級官員。美方向中國官員表示，可能會在未來幾個月內再提交40名官員的申請書。

消息人士說，美國和中國政府對外交抵制的定義截然不同。中方認為，這18名美國官員赴北京冬奧，即違背美國喊出抵制的目的。美方則認為，名單上的官員不是官方代表，而是為了安全和醫療支援才參與冬奧。

據報導，這些申請書是在美國總統拜登11月底確定考慮對北京冬奧採取外交抵制後提交。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）本月6日宣布，不會派出外交或官方代表出席北京冬奧，以示反對中國「持續在新疆進行種族滅絕與違反人道罪」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1101225