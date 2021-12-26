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慶祝耶誕節 拜登讚揚美國人展現抗疫力量與韌性

2021/12/26 07:56（12/26 08:16 更新）
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美國總統拜登（左1）25日慶祝總統任上首個耶誕節，對駐紮在國內以及派駐海外基地的美軍發表談話。（圖取自twitter.com/POTUS）
美國總統拜登（左1）25日慶祝總統任上首個耶誕節，對駐紮在國內以及派駐海外基地的美軍發表談話。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天慶祝總統任上首個耶誕節，讚揚美國人面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐展現出力量與韌性。

拜登表示：「我們在你們所有人身上見到巨大勇氣、品格、韌性以及決心，你們以大大小小方式療愈、撫慰、教導以及保護和效勞。在我們彼此照顧扶持時，你們彰顯出，感謝和感激我們共享的時光和善意，會有更大收穫。你們再三顯示，我們的差異是寶貴的，而我們的相似是無限的。」

虔誠的天主教徒拜登又說，「為全美國，我們祈求在聖經中記載的承諾，即在黑暗中找到亮光。」

拜登與第一夫人吉兒（Jill）於當天稍後透過視訊，對駐紮在國內以及派駐海外基地的美軍發表談話。在場的還有美國第一家庭新成員，名為「司令」（Commander）的德國牧羊犬。

拜登告訴派駐卡達、巴林、羅馬尼亞以及美國科羅拉多州的美軍官兵：「身為你們的統帥，我要藉此機會說謝謝你們，謝謝你們，謝謝你們。你們是國家的堅固鋼鐵脊骨。我們感激你們的勇氣，你們的犧牲，不只是你們的犧牲，而且是你們家庭的犧牲。」

拜登並強調，照顧官兵及其眷屬，是國家的「真正神聖義務」。（譯者：劉學源/核稿：蔡佳敏）1101226

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