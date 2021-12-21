Omicron變異株成主流 美暫不封城防疫三管齊下

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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）Omicron成為美國主流病毒株之際，白宮高階官員表示，政府應對措施將包括免費分發5億套快篩試劑，若有必要將動員軍方醫護，並提升疫苗接種能力；尚無計畫實施新防疫限制。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron占上週新增確診病例的73.2%，且多數確診者皆已接種疫苗。

拜登昨晚在推特發文，鼓勵人們接種疫苗並採取戴口罩等安全措施，他還警告，Omicron確診病例正在增加，「如果你是個成年人，且你選擇不接種疫苗，你的家人和整個社區都將面臨一個極其艱困的冬天。」

今天稍晚，拜登也將針對疫情狀況發表演說。

一名白宮高階官員指出，「我們擁有工具，能讓我們渡過這波疫情。」他也透露，當局目前尚無計畫實施新的防疫限制。

該名官員表示，只要美國民眾「接種疫苗並採取眾所周知的防疫措施，尤其是在旅行時佩戴口罩，他們就能安心歡度耶誕節假期。我們也不需要關閉學校或中止經濟活動。」

法新社報導，針對疫情，拜登政府有三大應對方針：更多醫院資源、更多檢測和更多疫苗。

該名官員稱，「我們預期，未來數個月內，會有更多未接種疫苗者住院，我們已經做好準備。」

美國政府採購5億套快篩試劑，將自明年1月開始免費提供給民眾，有需要的民眾可透過指定網站申請。

政府也承諾將開設新的疫苗接種中心。

目前，受到疫情影響，美國已有越來越多表演和體育賽事被迫取消，波士頓等部分城市正實施加強版防疫規範。部分地區的學校也決定，寒假過後將暫時採用遠距上課模式。（譯者：施施/核稿：陳正健）1101221