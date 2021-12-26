日本研擬經濟安全法 付企業封口費保護專利機密

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（中央社東京26日綜合外電報導）「日經新聞」報導，日本政府將推出經濟安全保障法案，補助企業和專利申請者放棄專利授權的收入，以保護具潛在軍事應用機密的專利。

這項法案最早將在下月公布，預計明年2月內閣通過，這些措施預計將在2023年度生效。

申請可能有助研發核武的專利，像是鈾濃縮，量子科技等先進創新技術等，將依研擬中的經濟安全保障法案審查。

而被認為一旦公開會構成國家安全威脅的專利，將維持不公開，也不得在海外申請專利。

由防衛省、國家安全保障局和其他政府機構的成員組成的小組，將檢視外國行動者可能會濫用的專利申請。日本將根據專利比較，補償相當於20年的專利授權費用。專利授權費用通常占營收的3-5%。

這項立法考量到日本的專利通常在申請後公開18個月，外國政府和公司，甚至恐怖分子可以取得。

這項立法除了創造一個保護專利不公開的架構，也對日本首相岸田文雄的經濟安全議題提供支撐，確保核心基礎建設的安全可靠性，強化供應鏈，加強政府和民間在領先科技方面的合作。

這項經濟安全法案包括審查電信網路、電網、以及金融企業等核心基礎建設業者的設備採購。政府將要求被指定業者在安裝第三方設備和電腦系統時，遞交計畫，以保護國家免於潛在的國安風險，像是可能會癱瘓重要命脈的網路攻擊。

特定產業的監督機構將執行審查，以評估供應商是否受到外國政府的影響，某些中國產品可能會碰到的問題。

供應鏈計畫包括確保半導體、藥品、貴金屬等材料的穩定供應。這些產業的公司如遞交合格的計畫，將符合政府補助資格。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1101226