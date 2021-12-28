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緬甸小鎮大屠殺35死 聯合國官員震驚並籲調查

2021/12/28 17:57
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（中央社仰光27日綜合外電報導）一名聯合國資深官員呼籲緬甸當局調查根據報導至少有35名平民被殺事件，並稱對此暴力事件感到「震驚」。反對派人士指責這是政府軍士兵的作為。

緬甸執政的軍方並未評論24日在克耶邦（Kayah State）摩索村（Mo So village）附近發生的這起屠殺事件，從25日以來打給緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）的幾通電話都沒有接聽。

官方媒體26日報導，士兵在村中開槍打死數量不詳的「帶武器恐怖分子」。報導中沒有提到任何關於平民的事。

聯合國人道事務與緊急援助副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）說，有可靠的報告顯示，包括至少一名兒童在內的平民們被強迫下車，遭到殺害和焚燒。他沒有詳細說明為什麼他認為這些報告可信。

他在聲明中說：「我對襲擊平民的報導感到震驚…我譴責此一嚴重事件和針對全國各地所有平民的襲擊，這是國際人道主義法所禁止的。」。

葛瑞菲斯呼籲進行「徹底和透明」的調查，以便將肇事者繩之以法。

美國大使館推文表示，他們「對這次野蠻的襲擊感到震驚」。（譯者：林沂鋒/核稿：陳正健）1101228

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