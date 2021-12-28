菲律賓向韓企採購軍艦 南海爭議下推動海軍現代化

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（中央社馬尼拉28日綜合外電報導）菲律賓與中國在南海發生爭執之際，菲國國防部長羅倫沙納今天表示，已訂購兩艘韓國現代重工（Hyundai Heavy Industries）的新軍艦，來使菲律賓海軍現代化。

菲律賓海軍擁有二戰時期美軍船艦，但裝備在數十年間逐漸老舊，直到2010年，杜特蒂（Rodrigo Duterte）的前一任總統艾奎諾三世（Benigno Aquino）才開始審慎展開現代化。

菲律賓今天與韓國造船巨擘現代重工簽下280億披索（約新台幣153億元）的合約。5年前也是由現代重工贏得合約，為菲國海軍打造兩艘新巡防艦。

羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天在馬尼拉合約簽署儀式上說：「這項計畫將給予菲律賓海軍兩艘得以從事攻船、反潛、防空戰爭任務的現代小型護衛艦。」

羅倫沙納說，這份合約可「確保與我們現有資產的共通性和作業互通性」以及「維修容易度」。

小型護衛艦與巡防艦的體積小、速度快，主要用於保護其他船艦免受攻擊。

菲律賓在南海面臨與北京的爭執，為強化在南海的軍事存在，馬尼拉已取得兩艘美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）的舊巡邏艇、3艘澳洲登陸艇，以及日本的海防巡邏船。

每年通過南海的貿易總額計有數以兆計美元。中國主張擁有南海幾乎全部的主權，汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、越南也主張擁有部分主權。

荷蘭海牙常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）2016年裁決，北京主張在南海擁有歷史性權利無法律依據，但北京置之不理。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1101228