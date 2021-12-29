前日相安倍賞櫻會爭議 檢方再次不起訴全案偵結

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三涉「賞櫻會」爭議，涉嫌出錢請支持者用餐卻未記載於財務報告等而遭人告發。日本檢方經再度搜索後，仍認為安倍罪證不足，昨天再次不起訴安倍，全案偵結。

日本首相過去每年舉辦「賞櫻會」，安倍擔任首相任內，涉嫌多年出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會（前夜祭），資金收支報告書卻無記載、未保存晚餐會飯店開的收據等，遭人檢舉涉違政治資金規正法（類似台灣政治獻金法）及公職選舉法。

日本朝日新聞報導，晚餐會由政治團體「安倍晉三後援會」在東京都的飯店內舉辦，參加者每人只需繳交5000日圓會費，不足的餐費金額由安倍方面補足。

東京地方檢察廳特別搜查部（東京地檢特搜部）調查，「安倍晉三後援會」2016年到2019年的政治資金收支報告書中，未記載約3000萬日圓的晚餐會收支，去年12月簡易起訴曾任後援會代表的前安倍秘書，安倍則獲不起訴。

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不過東京第一檢查審查會今年7月認為，安倍方面補足餐費涉嫌提供超過會費的利益給選民，以及安倍擔任政治團體「晉和會」代表，卻對會計負責人疏於選任與監督，對於這兩項違法疑慮，檢方搜查不足、不起訴安倍的處分「不當」。

檢方因此再次啟動搜查，但最後仍判定罪證與嫌疑不足，昨天再度宣布對安倍不起訴處分；依據規定，檢審會已不能再次審查此案，因此對安倍的偵查已結束。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1101229