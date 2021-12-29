無視國際批評 俄羅斯再勒令關閉知名人權組織

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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）莫斯科一座法院今天下令關閉國內最知名人權團體「紀念」的分支機構「紀念人權中心」。昨天最高法院裁定「紀念」核心架構「紀念國際」須關閉，引發國際批評聲浪。

莫斯科市法官卡查科夫（Mikhail Kazakov）今天應檢察官要求，下令解散旨在反對國內當代人權侵犯行為的「紀念人權中心」（Memorial Human Rights Center）。

檢察官指控該組織違反「外國代理人」（foreign agent）規定，未依法在所有出版物上註明自己是外國代理人，並稱為該組織涉嫌為恐怖主義和極端主義辯護。

法院判決出爐前，紀念人權中心負責人切爾卡索夫（Alexander Cherkasov）表示，「過去30年來，我們所有的活動都是為了保護俄羅斯公民和俄羅斯國家利益。如果我們因此被迫關閉，將證實基於政治理由迫害公民已成為人民生活中的制度要素之一。」

昨天，俄羅斯最高法院法官娜沙羅娃（Alla Nazarova）也因同樣理由下令關閉「紀念」（Memorial）的核心架構「紀念國際」（Memorial International）。該組織記錄許多史達林時代的整肅行徑，並負責維護該網絡在莫斯科的龐大檔案。

俄國關閉「紀念國際」之舉曝光後，引來美國國務卿布林肯（Antony Blinken）及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的批評。近期俄羅斯與北大西洋公約組織（NATO）之間的緊張局勢已因烏克蘭衝突而加劇。

一年前，俄國當局把總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）關入監牢，如今又接連關閉重要人權組織，象徵俄羅斯30年前展開的後蘇聯民主化時代正式告終。

政治觀察人士認為，俄羅斯當局曾多次利用極端主義和恐怖主義指控，來懲罰蒲亭的批評者。（譯者：施施/核稿：張佑之）1101229