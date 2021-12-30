日看12小時腥羶片致心理創傷 前審查員告TikTok

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（中央社舊金山29日綜合外電報導）短影音平台TikTok一名前審查員聲稱她當班12小時內必須觀看大量性侵與殘害動物等暴力影片，導致她有嚴重的心理創傷，如焦慮、憂鬱與創傷後壓力症候群，因此向TikTok提告。

TikTok公司今年9月宣布，每月有10億人使用TikTok應用軟體。根據資安公司Cloudflare，TikTok的點擊率已超越搜尋引擎谷歌（Google）。

為了保護使用者，TikTok雇用數以千計專門檢視內容的正職與約聘審查員，以過濾掉違反規定的影片與帳號。

英國廣播公司（BBC）報導，離職審查員佛瑞澤（Candie Frazier）向TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）提告。佛瑞澤聲稱，她擔任審查員時，觀看了包括性侵、食人、種族滅絕、大規模槍擊、兒童性侵與殘害動物的露骨內容，。

替第3方承包商Telus International工作的佛瑞澤說，她一天必須審查數以百計的影片。

根據上週向美國加州聯邦法院提出的訴訟，佛瑞澤因為觀看被要求審查的影片，有「嚴重的心理創傷，包括焦慮症、憂鬱症與創傷後壓力症候群」。

控訴指稱，雖然她不是TikTok員工，但TikTok「掌控了內容審查的工具與方法」。

佛瑞澤聲稱，為了應付審查量，她被預期、也必須同時觀看多達10支影片。

控訴還提到，在當班的12小時內，審查員上工4小時後才可休息15分鐘，之後每兩小時休息15分鐘。除此之外，有1小時的午休時間。

控訴指稱，TikTok不符合減少內容審查影響的業界標準，且未提供安全的工作環境，違反加州勞動法。

TikTok不對進行中的案件發表評論，僅稱公司致力「推廣關懷員工與約聘人員的工作環境」。TikTok認為，公司保護審查員的措施符合業界最佳做法。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101230