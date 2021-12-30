更多編輯台推薦新聞：
全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022
生活

全台跨年晚會卡司直播一次看 伍佰梁靜茹五月天陪你迎2022

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

日看12小時腥羶片致心理創傷 前審查員告TikTok

2021/12/30 11:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山29日綜合外電報導）短影音平台TikTok一名前審查員聲稱她當班12小時內必須觀看大量性侵與殘害動物等暴力影片，導致她有嚴重的心理創傷，如焦慮、憂鬱與創傷後壓力症候群，因此向TikTok提告。

TikTok公司今年9月宣布，每月有10億人使用TikTok應用軟體。根據資安公司Cloudflare，TikTok的點擊率已超越搜尋引擎谷歌（Google）。

為了保護使用者，TikTok雇用數以千計專門檢視內容的正職與約聘審查員，以過濾掉違反規定的影片與帳號。

英國廣播公司（BBC）報導，離職審查員佛瑞澤（Candie Frazier）向TikTok及其母公司字節跳動（ByteDance）提告。佛瑞澤聲稱，她擔任審查員時，觀看了包括性侵、食人、種族滅絕、大規模槍擊、兒童性侵與殘害動物的露骨內容，。

替第3方承包商Telus International工作的佛瑞澤說，她一天必須審查數以百計的影片。

根據上週向美國加州聯邦法院提出的訴訟，佛瑞澤因為觀看被要求審查的影片，有「嚴重的心理創傷，包括焦慮症、憂鬱症與創傷後壓力症候群」。

控訴指稱，雖然她不是TikTok員工，但TikTok「掌控了內容審查的工具與方法」。

佛瑞澤聲稱，為了應付審查量，她被預期、也必須同時觀看多達10支影片。

控訴還提到，在當班的12小時內，審查員上工4小時後才可休息15分鐘，之後每兩小時休息15分鐘。除此之外，有1小時的午休時間。

控訴指稱，TikTok不符合減少內容審查影響的業界標準，且未提供安全的工作環境，違反加州勞動法。

TikTok不對進行中的案件發表評論，僅稱公司致力「推廣關懷員工與約聘人員的工作環境」。TikTok認為，公司保護審查員的措施符合業界最佳做法。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1101230

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族