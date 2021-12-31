應對中國在南海威脅 印尼將邀東協5國開會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者石秀娟雅加達31日專電）中國持續擴張南海勢力，印尼官員日前說，將邀5個東南亞國家協會國家在2022年2月開會，整合對南海議題的立場，希望建立訊息交換與能力建構的機制，因應對主權、安全的挑戰。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，印尼海事安全局（Bakamla）局長阿安（Aan Kurnia）22日在記者會指出，中國的「九段線」主張讓很多東南亞國家協會（ASEAN）的國家「困擾」，「實際遇到狀況時，我們必須有類似做法」。

阿安指出，海事安全局將邀馬來西亞、新加坡、越南、菲律賓、汶萊的海巡署，就區域安全、主權受威脅的南海相關議題開會，整合立場，強化彼此情誼，預計2022年2月在印尼廖內群島省（Riau Islands）巴淡島（Batam）舉行。

阿安表示，這個會議由印尼發起，但希望能持續在其他國家召開，成為彼此交換訊息和能力建構的機制，幫助各國保護各自的專屬經濟海域以及大陸礁層。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國以「九段線」主張宣稱在南海海域主權，依照九段線的劃域，印尼北部納土納群島（Natuna Islands）的海域也在中國宣稱的領域範圍內。

印尼對此多次強調，中國的主張違反聯合國海洋法公約（UNCLOS），並多次致函聯合國，表明印尼不接受「九段線」，也明確拒絕中國要求就所謂重疊海域協商的提議，因為該海域屬印尼主權，沒有與中國海域重疊，也沒有必要協商。（編輯：周永捷）1101231