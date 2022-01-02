德外交官批蒲亭竄改歷史 警告俄入侵烏克蘭後果

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（中央社記者林育立柏林2日專電）烏克蘭邊境戰雲密布，即將出任慕尼黑安全會議主席的德國資深外交官霍伊斯根批評俄國竄改歷史，不願看到穩定和民主的烏克蘭，呼籲歐美在俄羅斯入侵時實施嚴厲的制裁。

現年66歲的霍伊斯根（Christoph Heusgen）長年擔任前德國總理梅克爾（Angela Merkel）的外交顧問，隨後接任駐聯合國代表，可望在2月接任慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）主席，主導這個全球國防和安全領域最重要的年度論壇。

霍伊斯根接受德國「編輯網絡」（Redaktions Netzwerk Deutschland，RND）媒體集團訪問時表示，在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）眼中，美歐政權更替和不光彩撤出阿富汗是衰弱的表現，美國專心對付中國，無視俄羅斯的強權地位，也讓他生氣，因此他正找藉口準備入侵烏克蘭。

對於蒲亭宣稱烏克蘭是俄國領土的一部分，霍伊斯根抨擊蒲亭竄改歷史；他說，蘇聯領導人史達林已在1945年同意烏克蘭加入聯合國，1994年俄羅斯也在布達佩斯備忘錄中承諾尊重烏克蘭領土的完整，換取烏克蘭放棄核武。

俄國曾在2014至2015年間入侵烏克蘭，併吞克里米亞半島（Crimea）和佔領東部的頓巴斯（Donbas）地區，最近再度大軍壓境，戰火一觸即發。

霍伊斯根呼籲，如果俄軍再次入侵，歐美有必要對俄羅斯實施嚴厲的制裁，例如放棄已完工的北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），並將俄國排除在「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）體系之外。SWIFT是全球金融機構通用的匯兌機制。

霍伊斯根說，西方有必要明確和堅定的回應，因為溫和的反應只會被蒲亭視為軟弱，刺激他「領土擴張的慾望」；蒲亭活在自己的懷舊世界，美化蘇聯和史達林政權，正準備恢復俄羅斯帝國，重新喚起對蘇聯的記憶。

針對蒲亭指責北大西洋公約組織（NATO）打破承諾，在華沙公約組織解體後向東歐擴張，霍伊斯根說蒲亭的批評沒有事實根據，因為不曾有這樣的承諾，2008年北約高峰會也已經因無法為軍事同盟帶來穩定為由，拒絕喬治亞和烏克蘭的加入申請。

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至於蒲亭領導下的俄國，近年為何一再侵略烏克蘭，霍伊斯根說，蒲亭大力鎮壓反對派和非政府組織，甚至暗殺人在國外的對手，為了避免俄國人民羨慕烏克蘭人過好日子，不願看到穩定、民主和經濟蓬勃的烏克蘭。

霍伊斯根也不看好美國解決烏克蘭危機的能力；他說，美國社會分裂，健保、基礎建設等內政挑戰艱鉅，總統拜登無暇顧及外交，因此歐洲現在有必要扛起更多的責任。（編輯：韋樞）1110102