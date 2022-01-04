新疆爭議背景下 特斯拉開張烏魯木齊新展廳

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（中央社德州奧斯汀3日綜合外電報導）「華爾街日報」報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已在中國新疆開設一座新展廳。中國對新疆宗教少數群體實施強行同化措施，許多西方國家品牌對相關議題小心翼翼。

總部位於美國德州奧斯汀（Austin）的特斯拉公司12月31日在微博官方帳號宣布，新的展廳設在新疆烏魯木齊，已開始營運。

特斯拉在文中表示：「2021年的最後一天我們在新疆相遇。2022年讓我們一起開啟新疆純電之旅！」貼文附上開業儀式的圖片，有中國傳統的舞獅，還有一群人拿著寫有「特斯拉愛新疆」、「中國製造Model 3」等標語牌合照。

時值元旦假期，記者暫無法聯繫到特斯拉在中國的發言人。

特斯拉在中國廣受好評，業務也迅速擴張，但最近的拓展行動很有可能讓特斯拉和其他美國大型企業如沃爾瑪（Walmart Inc）和英特爾（Intel Corp）一樣陷入爭議和公關困境。

研究員說，新疆當局在拘留營關押多達100萬名維吾爾族和其他突厥穆斯林少數族群，這是政府同化運動的一環；研究員也認為，同化運動的其他做法還包括大規模監控、強迫勞動和嚴格的生育控制。美國政府和西方國家一些國會議員都曾表示，這些政策已構成種族滅絕。

北京政府則將種族滅絕的指控斥為虛構，還稱在新疆的運動是要防範宗教極端及恐怖主義。

美國總統拜登去年12月將禁止多數新疆產品進口的新規定簽署成法，理由是擔心相關產品來自強迫勞動。白宮也宣布對數家企業和多人實施制裁，聲稱這些企業和個人涉及新疆同化運動。

對於在中國做生意的外國企業來說，新疆議題很快就成為一種檢驗。投資新疆的企業可能會在本土市場面臨監管上的問題和聲譽受挫，而避開新疆的企業又很可能點燃中國政府及消費者的怒火。

最近一個於去年底碰上這個政治難題的美企就是零售業巨擘沃爾瑪，起因是中國消費者在社群媒體發文，聲稱沃爾瑪在旗下商店和連鎖批發的「山姆會員商店」下架了出自新疆的產品。

中國的紀律監管機關譴責沃爾瑪「愚蠢短視」，網路上也出現消費者抵制沃爾瑪的呼聲。沃瑪爾目前對此不願置評。

製造半導體的英特爾公司因致信要求供應商避免從新疆採購產品，在網路引發大量批評，英特爾最後於去年12月23日向中國消費者道歉。

另一方面，德國福斯汽車集團（Volkswagen AG）因決定維持烏魯木齊工廠營運，引來其他國家議員和維權人士批評；福斯堅持繼續在新疆運作，聲稱當地供應鏈並無強迫勞動現象。

特斯拉在中國銷售Model S和Model 3電動車款，銷量頗佳，其他西方企業則面臨較激烈的國內競爭。特斯拉2018年在上海簽署開設工廠的協議，成了第一家在中國打造全資生產設施的外國汽車製造商。

去年，特斯拉面臨法規收緊和關於一些品質問題處理的負面宣傳，但在中國的銷量未受太大影響。

特斯拉本月2日表示，公司2021年全球交車量逾93萬輛，比前一年大增87%。根據瑞士信貸銀行（Credit Suisse）估算，特斯拉去年生產的車子，可能有超過一半產自上海。

特斯拉在烏魯木齊開設新展廳後，網站顯示這家企業目前在中國大陸、港澳共30個地區及省分都有店面。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）因精明的創業頭腦和獨樹一幟的風格在中國廣受歡迎，他曾盛讚中國政府處理碳排放和刺激經濟的作為，並預言中國長期而言將成為特斯拉的最大市場。

不過，就在特斯拉宣布開設烏魯木齊新展廳的同一天，中國市場監管機關表示，特斯拉將召回約20萬輛在中國售出、產於2015年1月至2020年12月之間的車。

中國國家市場監督管理總局在官網上表示，這些車輛中，約3/4是在本地製造，其餘則是進口的Model S和Model 3，召回原因是引擎蓋鎖缺陷及可能導致意外的後視攝影機問題。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110104