印尼捍衛凍結煤炭出口政策 日本呼籲解禁

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（中央社記者石秀娟雅加達6日專電）印尼這個月凍結煤炭出口，日本駐印尼大使金杉健二日前致函印尼政府指出，禁令嚴重影響日本經濟民生，呼籲解禁。印尼總統府今天捍衛這項政策，指政策符合憲法及人民利益。

印尼規定煤炭業者每年25%的產量須以每噸不高於70美元（約新台幣1935元）賣給國營的國家電力公司（PLN），以維持煤炭的安全供應量。但許多業者未滿足這項「國內市場義務」，政府因而宣布1月凍結煤炭的出口。

雅加達環球報（Jakarta Globe）報導，每噸70美元約是全球煤炭價格的一半。

印尼國家通訊社（Antara）在4日引述印尼貿易部的資料報導，至去年10月底止，印尼有418家煤炭業者沒有供應國家電力公司任何煤炭，30家業者對國家電力公司的供應低於其產量的24%，這些違反「國內市場義務」的業者佔全部業者的73%。

金杉健二（Kanasugi Kenji）在4日致函印尼能源與礦產資源部、經濟統籌部等部會時指出，日本產業定期自印尼進口煤炭，每個月大約進口200萬噸，突如其來的禁令對日本的經濟活動、製造業和民眾生活造成嚴重影響。

金杉健二指出，日本關切印尼電廠必須取得穩定煤炭供應的需求，但日本廠商向印尼購買的煤炭是發熱量高的煤炭，不同於印尼燃煤電廠使用發熱量低的煤炭。至少5艘船已完成煤炭出口日本的裝載，正等待啟航，「我們呼籲禁令立即解除」。

印尼總統府幕僚長辦公室官員佛布里（Febry Calvin Tetelepta）今天則發表聲明指出，總統佐科威（Joko Widodo）日前下令禁止煤炭出口一個月，並非盲目的決定，而是經過嚴格的檢視程序，這也是因應全球能源危機的作法。

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佛布里指出，政府感謝國內煤炭業者配合滿足「國內市場義務」，以免國內的需求短缺，對於沒有滿足這項義務的業者，政府會毫不猶豫地撤銷出口許可。

佛布里說，禁止煤炭出口的政策符合憲法、也是為確保2億7000萬人的用電需求。「國內市場義務」明定在法律中，業者不應違法。佐科威並要求相關部會檢視、建立永久的「國內市場義務」機制，以滿足國內需求與國際能源危機的挑戰。（編輯：黃自強）1110106