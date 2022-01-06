美國新任駐日大使：中國非好鄰國 無助區域利益

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國新派任駐日本大使易曼紐接受日本媒體訪問時表示，中國在亞太地區並非好鄰國，也無益於增進區域利益；反觀美日兩國，則處於推展共同價值體系的關鍵時刻。

易曼紐（Rahm Emanuel）5日在華府接受日本放送協會（NHK）專訪時說，美國和日本正處於「一個關鍵點、一個關鍵時刻，來讓這份友誼、這個結盟及將兩國人民與兩個民主國家拉在一起的價值體系，能夠真正向前邁進，好讓我們進一步推展一系列價值觀」。

話鋒一轉，易曼紐表示，中國「不是好鄰居，也非能夠促進區域利益的鄰國」，暗指香港和南海議題。他並強調，美日兩國應該展現能對區域發展有所貢獻。

易曼紐透露，美國總統拜登（Joe Biden）早在就任前，於2020年12月便徵詢他擔任駐日大使。拜登曾經形容中國是美國「最強勁的對手」。

易曼紐還說，他感覺自己身負重任，不只因為日本的重要性，還基於幾位美國前駐日大使的表現，包括前副總統孟代爾（Walter Mondale）。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110106