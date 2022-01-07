國會暴動一週年 拜登矢言不讓人持刀向民主[影]

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美國國會大廈暴動事件滿一週年，美國總統拜登6日抨擊前總統川普有關2020年總統大選的「謊言」及想要推翻敗選結果的企圖。（中央社檔案照片）

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登今天抨擊前總統川普有關2020年總統大選的「謊言」及想要推翻敗選結果的企圖；拜登在國會大廈暴動事件滿一週年這天，矢言不會讓人「把刀架在民主脖子上」。

「紐約時報」指出，拜登在今天演說中表明，對抗「川普主義」將是他的執政核心。此刻凸顯拜登策略一大轉向，承認川普勢力仍不容小覷。

影片來源：The White House

法新社報導，拜登自去年1月上任以來鮮少談及川普，今天卻不客氣地形容川普是個自尊心強到無法接受失敗的騙子，且川普的支持者去年1月6日闖入國會大廈、企圖阻止國會認證總統選舉結果，幾乎將美國民主破壞殆盡。

拜登這場演說昭示他已決定捨棄先前小心翼翼的做法，而這立刻引來在野共和黨的激烈反彈。

一年前，數以千計人揮舞川普的旗幟，突破警方防線闖入議場，迫使國會議員們紛紛逃命。拜登今天在國會大廈內的雕像廳（Statuary Hall）表示：「這是一起武裝暴動。」

他說：「我國史上第一次有總統不只輸掉選舉，還試圖妨礙政權和平轉移。」

「我不會讓任何人把刀架在民主脖子上。」

拜登細數美國這個長期自詡為自由世界領袖的國家所面臨的種種危險，問道：「我們要成為一個接受政治暴力為常態的國家嗎？」

法新社提到，拜登雖未直接說出川普的名字，但他描述了一個因為無法承受失敗就蔑視民主的人，明顯是指川普。拜登表示：「這位前美國總統製造並散播一套關於2020年大選的謊言。他把權力看得比原則更重要。」

拜登還說，在國會大廈遭攻擊時，川普「坐在白宮橢圓形辦公室外的私人餐廳裡，在電視上觀看過程，什麼也沒做」。

川普則很快就發布一連串聲明來反擊拜登，重申2020年大選是一樁「犯罪」，並將拜登的演說斥為「政治劇」。

川普之後接受「一個美國新聞網」（One America News Network, OAN）頻道訪問時，也再度聲稱那場大選在「某些州透過數以十萬計選票」被「操縱」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110107