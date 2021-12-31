國會遇襲反應慢 美簡化華府國民兵派遣程序

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國國會山莊遇襲近一年後，五角大廈今天表示會簡化在華府動用國民兵的核准流程，由國防部長拍板即可。

今年1月6日，時任總統川普的支持者攻入國會山莊，軍方卻因成串官僚作業，搞了3個多小時後才派遣國民兵趕赴現場，但國會大廈早已被暴徒圍困，五角大廈也因反應慢半拍而飽受抨擊。這起暴動事件導致5死與數十人受傷。

法新社報導，五角大廈表示從現在起，國防部長將成為華盛頓哥倫比亞特區緊急動用國民兵的「唯一核准人」。

國防部發言人柯比（John Kirby）在聲明中說：「透過闡明和簡化請求程序，國防部將能快速且有效地回應請求。」

美國首都位於華盛頓哥倫比亞特區，地處馬里蘭州與維吉尼亞州交界處，具不隸屬任何州的特殊地位，以免州級官把警察或國民兵派往國會山莊。

1月6日當時國會警察無法應付闖入的暴徒，請求五角大廈支援，而五角大廈官員當時還一度表示因擔心加劇緊張，不大想派身穿制服和武裝的國民兵到國會山莊。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1101231