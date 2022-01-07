國會暴動一週年 共和黨沉默任川普掌控話語權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統拜登在國會大廈暴動事件滿一週年這天嚴詞抨擊前總統川普，共和黨要角則幾乎都保持沉默，把舞台讓給川普發揮。法新社指出，這個在野黨仍惟川普馬首是瞻。

法新社報導，拜登批評川普利用2020年總統大選被操縱的「謊言」慫恿群眾暴動。川普的說法迄今未經司法證實，而美國民主堡壘比以前都更需要保護。

不過，當民主黨人矢言「絕不讓事件重演」並警告今年11月期中選舉和2024年總統大選都攸關民主之際，在野的共和黨籍國會議員卻悄無聲息，反引人側目。

影片來源：The White House

國會山莊今天舉行1月6日國會大廈暴動事件滿一週年紀念活動，共和黨沒有一名領袖參加。

聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在喬治亞州出席一名同僚的葬禮，他透過聲明指責民主黨人試圖「利用」紀念活動；聯邦眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則尚未公開發言。

去年國會大廈暴動事件震驚全美，麥康奈和麥卡錫都一反常態地譴責川普挑起暴力。但考量到川普對選民的廣大影響力，且川普可能還要於2024年再度競選總統，麥康奈和麥卡錫後來就默默退縮，整個共和黨也幾乎是如此。

由於沒有其他共和黨要角發聲，川普正好填補了真空。他在一連串反擊拜登的聲明中批評：「這齣政治劇只不過是要把焦點從拜登徹底失敗的事實上轉移。」

川普重提選舉被操縱的指控說：「永遠不要忘記2020年總統大選的犯罪。永不放棄！」

民主黨人籲請共和黨人挺身反對川普關於大選舞弊的指控，聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）今天警告，川普「有害的壞脾氣」可能侵害美國民主。舒默說：「太多人希望美國民眾移開目光，忘卻那天（指去年1月6日國會暴動）發生過的事。」

拜登也呼籲美國人正視國會暴動事件的嚴重性，並汲取教訓。他說：「閉上眼睛回想那一天。你們看到了什麼？你們必須面對那件事，偉大的國家都是這麼做的，面對真相，解決問題，然後往前走。」

事隔一年，多數暴動的痕跡都已清除，雕像上的油漆和血跡已洗去，被砸壞的門窗已換新，國會議員們被洗劫的辦公室也已修復。

但暴動後加裝在眾院議場出入口的安檢門還未撤除，國會警力也加強部署。

川普的盟友、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）坦言暴動群眾有犯罪事實，司法仍在追究數以百計人，但葛蘭姆的聲明與副總統賀錦麗（Kamala Harris）呼籲的「團結」大相逕庭。

葛蘭姆批評拜登執政「一落千丈，不是因為國會遭攻擊，而是因為失敗的政策和軟弱的領導風格」。

眾院替那些在暴動中殉職的國會警察默哀時，看起來只有兩名共和黨人出席，分別是一向敢於批評川普的麗茲．錢尼（Liz Cheney）和她的父親，即前副總統錢尼（Dick Cheney）。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另有些共和黨人似乎急於粉飾整起事件。力挺川普的眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）與極右傾眾議員蓋茨（Matt Gaetz）召開記者會，聲稱要「揭露1月6日事件真相」，並堅稱此事不算暴動。

葛林表示，共和黨人和川普支持者「過去一年來一直被抹黑」。蓋茨補充說：「我們不希望共和黨的聲音被埋沒，也不希望今天的歷史敘事被劫持。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110107