三星電子估Q4獲利大增52.5% 銷售業績創新高

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（中央社首爾7日綜合外電報導）韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）今天發布聲明，預期2021年第4季營運獲利較前一年同期激增52.5%，主要拜銷售創新高所賜。

三星電子是世界最大智慧型手機製造商，預測2021年第4季營運獲利約13.8兆韓元（約115億美元），較前一年同期的9.05兆韓元大幅上揚。

根據聲明，三星第4季銷售創下新高，估計達76兆韓元，年增23.5%；聲明還提到，此一估計值反映了支付給員工的一次性特別獎金。

三星電子發言人告訴法新社，預期2021年度銷售額將創歷來新高。

不過，三星電子第4季的營運獲利仍低於市場預估的15.2兆韓元。

開普投資證券公司（Cape Investment & Securities）分析師朴成俊（Park Sung-soon）說：「記憶體晶片價格至去年10月已連續3季上揚，推升了三星淨利率。」

「三星最大收入來源，就是記憶體晶片業務。」（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110107