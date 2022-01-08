澳日聲援台港新疆維族 中國：挑動對抗

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（中央社記者丘德真雪梨8日專電）澳洲和日本7日簽訂相互准入協定後，兩國領導人發表聯合聲明表示關注中國威脅打壓台灣、香港和新疆維吾爾族等問題。中國駐澳洲大使館對此提出抗議，認為是「挑動對抗」。

入口網站「澳洲新聞網」（News.com.au）報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）及日本首相岸田文雄昨天透過視訊會談並簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）；隨後發表聯合聲明指出，澳、日支持台海和平及穩定，關注南海和東海情勢、新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族人權受侵犯，以及「深切關注」香港選舉制度和民主受到侵蝕等問題。

中國駐澳洲大使館網站7日隨即發布聲明表示，澳、日領導人的聯合聲明內容「罔顧事實、顛倒黑白，對中國進行無端指責，並在涉疆、涉港、涉台等問題上粗暴干涉中國內政」。

中國大使館批評澳、日領導人，「挑動對抗，製造分裂，搞封閉排他的『小圈子』」。聲明警告，澳、日兩國要是未能「認清世界大勢，客觀看待中國發展」，將會形同是「搬起石頭砸自己的腳」。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute，ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）7日於ASPI發表文章，提到澳、日相互准入協定內容涵蓋兩國共用軍事設施、軍港、軍機降落權，以及物流支援等防衛事務安排和法律架構。預料在相互准入協定實施後，兩國將會擴大軍事合作。

詹寧斯估計，未來可能會有大批日本自衛隊成員出現於澳洲達爾文港外，與澳軍及美軍一同演習和訓練；日本的F-35戰機可能會使用澳洲境內的訓練場；澳洲的潛艦和軍艦可能會出現在日本的軍事基地。

詹寧斯認為，澳洲與日本簽訂相互准入協定，是兩個分享共同價值觀的民主國家釋出強烈合作訊息，意味著，印太地區除了戰戰競競地順從中國之外，還有其他更好的選擇。

另外，澳洲人報（The Australian）7日刊登澳洲國防部部長杜登（Peter Dutton）投書。他在文中表示，澳、日相互准入協定反映出，有鑑於印太地區軍事威脅日益擴大，其程度幾乎前所未見，分享共同價值觀的民主國家已經覺醒，明白僅保持警戒是不足以反制的。

杜登表示，面對當前的緊張和不確定性，軟弱的態度無法維持和平；當主權和安全受到威脅時，必須採取行動，而非保持冷漠。

杜登指出，分享共同價值觀的民主國家致力加強防衛，以嚇阻侵略、強化印太地區穩定，進而維持和平。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）6日於頭版報導，隨著「相互准入協定」的簽訂，日本已跟隨美國和英國的腳步成為澳洲最重要盟國之一。（編輯：馮昭）1110108