駐印度代表推自貿協議 提高台印貿易投資往來

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（中央社記者林行健新德里8日專電）中華民國駐印度代表葛葆萱在「今日印度」（India Today）電視台今天播出的節目中，建議印度政府儘快與台灣洽簽自由貿易協議，以提高雙邊貿易與投資往來。

今日印度電視台上午播出「今日世界」節目，電視台外交線主播莫漢（Geeta Mohan）專訪了葛葆萱，談論印度與台灣應如何推動經貿關係，共同在全球供應鏈扮演重要角色。

葛葆萱表示，台灣視印度為新南向政策的重要夥伴，2021年前10個月兩國雙邊貿易額達到63億4000萬美元，目前有超過120家台灣廠商正在印度營運，總投資額達23億美元。

他強調，兩國經濟在本質上具互補優勢，但現今雙邊貿易安排並不能滿足台灣與印度在後疫情時代的經貿關係新型態，雙方需要進一步的合作以促成供應鏈的重新架設。

葛葆萱說：「在這樣的背景下，雙方迫切需要新的雙邊貿易安排以及升級版的雙邊投資協議，愈早簽署這些協議，就能愈早看到貿易與投資的躍進。」

除了葛葆萱的專訪，今日印度也播出大約4分多鐘的畫面，介紹台灣在經濟、科技、以及對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的成就。

莫漢在節目導言中讚揚台灣在「極度艱難的時刻」展現能力和恢復力，特別是在未獲世界衛生組織（WHO）承認的情況下，克服了疫情帶來的經濟挑戰。

她說：「台灣透過知識與科技的實力，已成為霸權勢力所面對的真正挑戰。」

這個節目稍後還會在今晚以及明天在今日印度電視台播出3次。（編輯：黃自強）1110108