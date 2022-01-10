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塔利班攻占阿富汗
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阿富汗教授批評塔利班被捕 女兒喊冤憂父安危

2022/1/10 10:53
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（中央社喀布爾9日綜合外電報導）阿富汗一名公開批評塔利班強硬政權的著名大學教授在喀布爾遭逮捕，他的女兒今天為父親喊冤，並表示很擔心父親的安危。

法新社報導，這名教授是賈拉爾（Faizullah Jalal），在多次於電視上直言批評阿富汗塔利班（Taliban）新政權後，昨天遭到塔利班逮捕。

塔利班是在去年8月旋風式重掌政權，之後這些強硬派伊斯蘭主義者鎮壓異議人士，強行驅散捍衛婦女權利的示威群眾，並短暫拘留多名阿富汗記者。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）推文表示，賈拉爾曾在社群媒體上發出聲明，「試圖煽動民眾對抗體制」。

穆賈希德還說：「他（賈拉爾）已遭逮捕，其他人便不會發表類似無意義的評論…損害他人尊嚴。」

賈拉爾的女兒哈希納（Hasina Jalal）在美國華府的喬治城大學（Georgetown University）擔任研究員。她表示，那些指責塔利班把阿富汗百姓都當傻子的發文，是源自一個假的推特（Twitter）帳號。

哈希納在電話中告訴法新社：「塔利班不過是拿這些發文當作藉口，目的是平息國內強勁的（反對）聲浪。」

她表示，她的家人都和賈拉爾斷了聯繫，因為他被關在不明的地點。

她還說：「我們十分擔心他的健康和安危。」

賈拉爾在電視上抨擊塔利班強硬統治和阿富汗經濟情況惡化的影片，最近在社群網站上瘋傳，引發外界擔憂他會遭到塔利班報復。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1110110

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