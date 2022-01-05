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塔利班攻占阿富汗
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塔利班攻占阿富汗1/300

塔利班命砍下假人模特兒頭部 稱有違伊斯蘭律法

2022/1/5 21:50（1/6 09:00 更新）
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塔利班下令阿富汗西部服飾店商家除去假人模特兒的頭部，因為人像違反伊斯蘭教律法。（法新社）
塔利班下令阿富汗西部服飾店商家除去假人模特兒的頭部，因為人像違反伊斯蘭教律法。（法新社）
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（中央社喀布爾5日綜合外電報導）去年重新掌權的阿富汗激進組織塔利班（Taliban）堅稱人像違反伊斯蘭教律法，下令阿國西部服飾店商家除去假人模特兒的頭部。

法新社報導，一段假人模特兒頭部被一一鋸下的影片，近來在社群網站上瘋傳。

塔利班去年8月重新掌權後，從嚴詮釋伊斯蘭律法，而大幅限縮了人民的自由，尤其是女性的自由。

赫拉特市的勸善懲惡部（Ministry for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice）主管官員拉曼（Aziz Rahman）告訴法新社：「我們已下令商家砍下人形模特兒的頭部，因為模特兒假人違反伊斯蘭教律法。

部分服飾店剛開始以塑膠袋或頭巾蓋住模特兒假人的頭，拉曼說：「倘若他們只是蓋住頭部或把整個模特兒假人藏起來，阿拉的天使不會進入他們的店裡，賜福他們。」

到目前為止，塔利班尚未針對模特兒假人或雕像發布國家政策。

塔利班當權後嚴格詮釋伊斯蘭教律法，禁止描繪人物形象。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110105

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