阿富汗淪陷時逃亡 前總統：為免血戰塗炭生靈

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塔利班今年8月挺進首都喀布爾推翻民選政府，阿富汗前總統甘尼30日談及當時聲稱，他為免爆發慘絕人寰的巷戰才出逃。（圖取自facebook.com/ashrafghani.af）

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（中央社倫敦30日綜合外電報導）塔利班今年8月挺進首都喀布爾推翻民選政府，阿富汗前總統甘尼今天談及當時聲稱，他為免爆發慘絕人寰的巷戰才出逃，留下改變不了大局，出走的決策是「幾分鐘內」拍板。

甘尼（Ashraf Ghani）在英國廣播公司（BBC）第4電台（Radio 4）的節目裡指出，8月15日清晨，也就是塔利班（Taliban）占領首都喀布爾（Kabul）及他的政府分崩離析的當天，當時「渾然不知」這將是他在阿富汗的最後一天。

甘尼接受英國前參謀總長卡特（Nick Carter）專訪表示，當天下午總統官邸的維安全面崩潰，「若我堅持不退，他們都將喪命，而且他們也沒有能力保護我」他還表示，當時國家安全顧問莫西布（Hamdullah Mohib）簡直嚇壞，只給他不到兩分鐘時間做決定。

甘尼說，他原本下令搭直升機飛往東南部的城市柯斯特（Khost）。但事後證明，以美國為首的多國聯軍預定8月底撤離前幾天，塔利班便以迅雷不及掩耳之勢攻陷柯斯特等境內各省省會。

他表示，位於巴基斯坦邊界的東部大城查拉拉巴（Jalalabad）也落入塔利班手中，「我不知道我還能去哪兒，起飛時才知要離開（阿富汗）」之後甘尼就待在阿拉伯聯合大公國至今。

甘尼逃亡海外後被阿富汗人罵翻，許多如今受困塔利班統治的民眾更痛批甘尼不顧他們的死活，捲款數以百萬計美元開溜。對此甘尼藉BBC的專訪再次「斷然否認」。

法新社指出，曾為世界銀行（World Bank）經濟專家的甘尼，早先已就自己遠走高飛多次澄清，也坦承欠阿富汗人民一個說法。這次在BBC節目是他流亡後首次接受專訪。

甘尼再次表明，他念茲在茲的就是避免首都喀布爾爆發慘絕人寰的巷戰，當時市區裡擠滿數以萬計為躲避國內各地動亂而湧入的難民。

他還說決定遠走高飛是非常煎熬的掙扎，「為了挽救喀布爾和揭露事實真相－這是暴力政變，絕非政治協議，我只好犧牲小我」。

甘尼說就算他不走，也不可能改變結果，塔利班建立新政權已成為事實，於此同時，阿富汗正面臨史上最嚴峻的人道危機之一。

甘尼喊冤道：「很遺憾我被徹底抹黑。如今（阿富汗前途）美國公親變事主，阿富汗反淪局外人，我畢生的志業全毀了，我一文不值被踐踏，還成了代罪羔羊。」

他說阿富汗的百姓有理由責怪他，「這種憤怒我完全理解，因為我感同身受」。（譯者：曹宇帆/核稿：陳亦偉）1101231