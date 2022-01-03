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塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗1/300

塔利班高調宣傳禁酒 3000公升全倒進喀布爾運河

2022/1/3 16:03（1/3 16:12 更新）
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阿富汗情報機關2日宣布，一組情治幹員將查獲的3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。（圖取自twitter.com/GDI1415）
阿富汗情報機關2日宣布，一組情治幹員將查獲的3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。（圖取自twitter.com/GDI1415）
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（中央社喀布爾2日綜合外電報導）在阿富汗塔利班新政府打擊酒類銷售之際，阿國情報機關今天宣布，一組情治幹員將查獲的大約3000公升酒精飲料倒入首都喀布爾一條運河中。

阿富汗情報總局（GDI）今天在推特（Twitter）發布的影片畫面顯示，情報人員將喀布爾突擊行動中查扣的數桶儲酒倒入運河中。一名宗教學者在影片中說：「穆斯林必須嚴格戒禁製造和販售酒類。」

法新社報導，目前不清楚塔利班（Taliban）當局是何時發動突擊或這批酒是在何時被銷毀。不過，情報機關發表的聲明說，他們在這波行動中逮捕3名酒商。

阿富汗即便在過去親西方的政權統治下，也不允許販賣和飲用酒類；而以奉行伊斯蘭基本教義聞名的塔利班政府取締酒精的嚴格程度，更是有過之而無不及。

自從塔利班2021年8月15日重掌阿富汗政權以來，在全國各地展開突擊行動的頻率增加，打擊毒品也是目標之一。

塔利班政府的「勸善懲惡部」（Ministry for the Promotion of Virtue and the Prevention of Vice）也已頒布幾項限制婦女權利的指導方針。（譯者：劉文瑜/核稿：張正芊）1110103

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