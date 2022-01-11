厄瓜多積欠北京巨債 總統2月初訪中協商

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（中央社基多10日綜合外電報導）厄瓜多外交部長霍爾金（Juan Carlos Holguin）今天表示，總統拉梭（Guillermo Lasso）2月初將出訪中國，討論這個南美國家對北京積欠的債務問題。

為舒緩接下來3年未償信貸壓力，曾為銀行家的總統拉梭打算在2月3日造訪中國。他將尋求簽訂合作備忘錄，就雙邊貿易協議展開協商，也會碰觸到環保永續等主題。

霍爾金告訴記者：「問題在於以透明且直接的方式處理我們目前的償債機制，那些是國際社會也相當關心的創新提案，我們認為中國將接受這些機制的其中一些。」

厄瓜多積欠中國超過50億美元，其中大部分預定在未來3年償付，這也是拉梭將對中國國家主席習近平提出償債新提案的原因。

厄瓜多經濟因疫情重創，拉梭去年5月上台後開始求助多邊組織，確保取得提振經濟所需的資金。

2021年，拉梭重新和國際貨幣基金（IMF）達成65億美元的貸款協議，也不排除在今年重返資本市場。

霍爾金表示，與此同時，厄瓜多與美國的關係也有所進展。他說，雙方將著重安全和人權議題，厄瓜多也將與華盛頓就貿易協議展開談判。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110111