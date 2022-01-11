日本版航行自由作戰 海自護衛艦航南海牽制中國

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本海上自衛隊去年春季起，曾在中國聲稱擁有主權的南海人工島或礁附近航行，堪稱日本版「航行自由作戰」，與美國的航行自由任務一樣，目標是牽制試圖單方改變現狀的中國。

美國在南海執行「航行自由」（FON）任務，即國際法允許下進入爭議島礁12海里範圍內。

日本讀賣新聞報導，海自實施日本版的航行自由作戰，其背景是中國在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）等日本周遭海域的活動日趨頻繁。

多名日本政府相關人士透露，海自從前首相菅義偉任內的2021年3月起實施日本版航行自由作戰，海自護衛艦在南海的航行區域，包括中國自行主張的「領海」外側「鄰接區」，即距離海岸12海里到24海里的水域。此外，還有越南、菲律賓等國聲索主權的南沙群島週遭公海海域。

去年8月，另有別艘海自護衛艦同樣航行在南沙群島週遭。

海自去年3月與8月的航行都沒有進入中國主張的「領海」範圍，而是在與他國海軍進行聯合軍演、或從中東任務返國時進行。

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報導指出，南海是輸送石油等資源的重要海上交通路線，也是美軍前往印度洋或中東方面的必經途徑。中國從2014年起將南沙群島的礁建設成人工島，單方面主張相關權利，並在南沙群島建設3000公尺長的機場跑道，逐步軍事據點化。

日本政府認為，海自護衛艦是航行在公海，沒有任何問題；防衛省官員強調，此舉對曲解國際法的中國帶有警告意味，要求中國應遵守航行自由與海洋法律秩序。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110111