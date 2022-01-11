俄羅斯：對美首輪談判不樂觀 不會允許協商拖延

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯今天表示，與美國就烏克蘭危機進行首輪談判後，俄方對局勢並不樂觀，會堅持其向西方提出的安全保障要求；美國則承諾，下週將以書面形式回應俄方的安全保障相關提議。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，昨天在日內瓦舉行的會談是以開放、實質性且直接的方式進行，這算是正面進展，但俄羅斯「只對結果有興趣。」

他說，談判「並無明確期限，沒有人設定期限，只是俄羅斯的立場是，我們不會甘於無止盡地拖延這個過程。」

培斯科夫指出，在本週進行其他2輪談判後，局勢會變得更加清晰。俄羅斯明天將在布魯塞爾與北約會商，13日將參與在維也納舉行的歐洲安全暨合作組織（OSCE）會議。

俄方談判代表、副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則說，俄美雙方「在某些方面抱持相反觀點。」他告訴記者，「俄方堅持，烏克蘭永永遠遠都不能被納入北約一員。」

率領美方代表團的副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）則稱，「我們堅決反對那些美方根本無法接受的安全提議，也不會允許任何人針對北約門戶開放政策說三道四，門戶開放向為北約的核心。」

俄羅斯先前在烏克蘭邊境集結大量軍隊，脅迫以美國為首的西方國家重返談判桌，並趁機提出影響深遠的一系列要求，以永久截斷烏克蘭加入北約之路，並削弱過去20年來北約在歐洲的擴張行動。

華府先前回應，美方無法接受俄方的這些訴求，但願意透過討論飛彈部署或限制軍演規模，針對俄方其他部分提案進行討論。（譯者：施施/核稿：陳正健）1110111