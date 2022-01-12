證人赴台灣和中國 澳洲無照行醫誤殺案審訊受阻

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（中央社記者丘德真雪梨12日專電）一名中國籍女子被指於雪梨無照行醫，造成一名35歲女子死亡。由於案件的關鍵證人已經分別前往台灣和中國，澳洲法院無法傳喚他們出庭作證，審訊受阻。

雪梨每日電訊報（The Daily Telegraph）今天報導，來自中國的觀光客邵潔（音譯，Jie Shao）被控在未持有澳洲醫師執照的情況下，受雇於雪梨Chippendale區一家整形診所行醫。邵潔於2017年替當時35歲的診所老闆黃珍（音譯，Jean Huang）執行隆胸手術；由於手術過程失誤，導致黃珍死亡。邵潔於2017年9月被控誤殺。

新南威爾斯州地區法院（NSW District Court）昨天（11日）就該案展開聆訊。不過，3名關鍵證人已經分別前往台灣和中國，以致法院無法傳喚他們出庭作證。

報導指出，其中一名關鍵證人Ronald Hsiao為案發診所的醫師，在案發後已經前往台灣。

另外一名關鍵證人傅悅恭（音譯，Yuegiong Fu）為案發診所的護理師。她於2019年向法院承認「怠忽地施打藥物」（recklessly administering poison）和「向警方提供偽證」。

由於傅悅恭向法院認罪，並且承諾會協助警方指控邵潔，法院將傅悅恭的刑期刪減40%，判處「守行為」（good behaviour bond）2年。守行為期間不得觸犯任何案件，要是違反守行為的相關規定，法院將會重新判處刑期；但如果守行為期滿後沒有再犯任何事，原來被判的罪名或許可以撤銷。

報導指出，傅悅恭在中國，最近剛生小孩，餵母乳期間將不會接受COVID-19疫苗接種，無法返回澳洲出庭作證。

還有一名關鍵證人是案發診所工作人員，目前同樣在中國。

對於3名關鍵證人不在澳洲的問題，檢察官（Crown Prosecutor）普林斯（Karl Prince）請求法院准許他們透過網路視訊作證。

對此，辯方律師特拉斯尼（Winston Terracini）表示反對，因為身在外國的證人如果沒有真實作證，澳洲法院將無法採取任何行動。

法官威廉斯（Mark Williams）表示已注意到，3名關鍵證人過去就該案所提供的說法不一致，而且傅悅恭已經被定罪。他預料，辯方將會質疑3名關鍵證人的可信度。

威廉斯指出，將不會批准3名關鍵證人透過網路視訊作證。他認為較適當的做法是安排他們親自出庭作證。該案尚未審結。（編輯：馮昭）1110112