美國加強防疫 幼稚園至高中每月增篩檢1000萬件

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）由於傳染力強的病毒變異株Omicron在美國迅速擴散，總統拜登政府今天宣布讓學校不停課的多項新增防疫措施，包括每月增加篩檢1000萬件等。

路透社報導，美國10日通報單日新增135萬確診病例，創全球新高紀錄，美國疾病管制暨預防中心（CDC）11日指出，截至8日止，全美的新增確診總數中，估計感染Omicron的病例佔98.3%。

這波疫情來勢洶洶迫使全美民眾取消外出旅遊，娛樂場所紛紛歇業，也打亂師生恢復上課及上班族返回工作崗位的規劃。

近幾週來民眾不滿當局只關注施打疫苗忽略篩檢，拜登政府表示，將增加可供各級學校篩檢的數量達每月1000萬件，估計如此有助於各級學校的篩檢量能較去年11月逾倍增。

每月分配500萬劑的免費快篩，將有助於幼稚園至高中的學校維持照常上課，而當局將使負責檢測的實驗室具備量能，幫助學校執行每月500萬件PCR篩檢。

由於若干學區打算恢復線上教學，以免師生感染Omicron，拜登政府宣布上述防疫措施。

至於其他新頒布的防疫措施包括：聯邦機關要確保聯邦的檢測場所可幫助幼稚園至高中的各級學校照常上課、讓當地學區及篩檢供應商連結起來，以及全額補助訂定診斷與檢測方案的學校等。

拜登政府說，截至目前，這些防疫措施使得96%的學校仍維持實體授課，高於2021年1月的46%。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1110112