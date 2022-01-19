疫情急速擴大 東京等13都縣將提升防疫層級

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（中央社記者楊明珠東京19日專電）日本境內COVID- 19疫情升溫，昨天單日新增確診病例首度突破3萬例，東京等13都縣申請適用「防止蔓延等重點措施」，今天傍晚日本政府將正式做出決定。

日本放送協會（NHK）報導，由防疫專家等組成的政府「基本應對方針分科會」上午開會，負責防疫對策的大臣、經濟再生大臣山際大志郎在會上表示，政府的方針是希望讓首都圈的1都3縣、東海3縣等共13都縣追加適用防止蔓延等重點措施。

山際說，考慮到13都縣的疫情及醫療量能急迫度可能升至層級2的階段，疫情急速擴大中，按情況研判，隨著疫情擴大，可能會對醫療體制造成很大的負擔，所以有必要儘早採取防止疫情擴大的措施。

山際指出，政府的方針是上述13都縣適用防止蔓延等重點措施的期間是自1月21日起至2月13日為止。

13都縣是東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、群馬縣、新潟縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、香川縣、熊本縣、宮崎縣、長崎縣等。

有關提示接種疫苗證明或PCR檢測呈陰性證明，可鬆綁行動限制的「疫苗・檢測配套」措施，因為已完成2劑接種疫苗的民眾有很多人染疫，所以日本政府考慮暫停實施這措施；不過，都道府縣各知事可判斷是否持續利用這措施。

山際在分科會上說明這方針，分科會的專家學者進行研議後予以同意。

日本政府下午將向國會報告分科會所同意的方針，國會將進行質詢。

山際表示，最重要的是做好防疫工作也兼顧社會經濟活動的持續，會積極掌握狀況，與地方自治體（都道府縣市區町村）、專家合作，機動性的因應。

目前廣島縣、山口縣、沖繩縣等3縣自1月9日起已經實施防止蔓延等重點措施，一直到1月底為止。

日本全國共有47都道府縣，日本政府若正式決定東京等13都府縣適用防止蔓延等重點措施，加上已適用的3縣，適用對象將擴增為16都府縣。（編輯：高照芬）1110119