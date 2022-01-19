Omicron蔓延缺工問題加劇 澳洲邀背包客打工

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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲今天向背包客招手，尋求強化因Omicron疫情而緊縮的勞動力。澳洲COVID-19肆虐，預計未來幾週死亡病例將攀升，為醫療系統帶來壓力。

路透社報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，未來12週抵達澳洲的背包客與學生，政府將取消630澳幣（約新台幣1萬2751元）簽證申請費，並鼓勵他們在澳洲旅遊時打工。

莫里森在電視記者會上說：「想來澳洲的話，現在就來吧。到澳洲到處旅遊，同時加入我們的勞動力，協助我們的農業、餐旅業以及仰賴勞力的其他行業。」

澳洲今年將舉行大選，但澳洲COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診與死亡病例屢創新高，莫里森新年伊始就因防疫不力遭受抨擊。

澳洲官員今天中午通報新增67起死亡病例與近8萬起新增確診病例。

澳洲昨天通報的死亡病例創新高，共有77人染疫不治，首席醫療官凱利（Paul Kelly）表示，澳洲病歿人數累計達2843例，預期會進一步攀升。

澳洲店家的員工不是因為生病、就是因為成為密切接觸者而必須隔離，無法上工的人數愈來愈多。這種勞動力緊縮問題導致供應短缺，主要的大型量販店再度實施基本用品限購措施，妨礙澳洲經濟復甦。

同時，染疫住院率攀升也對醫療系統造成壓力，截至昨天共有5025人住院，比一個月前的759人高出很多。澳洲境內確診累計達160萬人，其中近130萬例是過去兩週新增。

維多利亞州的醫院今天中午起進入「褐色代碼」狀態，這種狀態通常是遇到天災或大規模死亡事件才會啟動。鄰近的新南威爾斯州護理師在雪梨最大醫院舉行集會，抗議人力短缺。

莫里森坦言，我們「現在已經、或是將在未來幾週」達到Omicron疫情高峰。但他強調，澳洲的染疫死亡率仍屬全球最低。

莫里森說：「儘管感到受挫與擔憂，澳洲仍持續展現韌性。儘管承受龐大壓力，我們的醫療系統還是撐住了。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110119