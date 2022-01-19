日本動物園水豚泡湯大賽 冠軍泡近2小時大勝

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日本5間動物園日前舉辦第10屆「水豚泡湯耐久大賽」，獲得冠軍的水豚持續泡湯泡了1小時58分38秒。圖為浸泡在露天浴池的那須動物王國的水豚。（共同社）

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本5間動物園日前舉辦第10屆「水豚泡湯耐久大賽」，由靜岡縣伊豆仙人掌動物公園1歲的母水豚PORU獲勝，她持續泡湯泡了1小時58分38秒，大勝第2名1個多小時。

日本放送協會（NHK）今天報導，第10屆「水豚泡湯耐久大賽」於本月8日舉行，由參賽的5間動物園各推派一隻水豚參加。

比賽方式是從水豚自己進入露天溫泉後開始計時，計算直到水豚自己離開溫泉的時間，由泡最久的水豚獲勝。

今年的冠軍PORU去年也有參加第9屆泡湯大賽，不過去年僅獲第2名，今年捲土重來，以持續泡湯1小時58分38秒的成績大勝奪冠。

這是伊豆仙人掌動物公園睽違7年重返水豚泡湯大賽第一名，照顧水豚的保育員滝口優說，PORU平常就喜歡泡溫泉，而且悠悠哉哉有自己的步調，非常開心牠獲勝。

參加的動物園除了伊豆仙人掌動物公園之外，還有那須動物王國、石川動物園、埼玉縣兒童動物自然公園，以及長崎生物公園。

伊豆仙人掌動物公園的新聞稿指出，第2名長崎生物公園7歲母水豚「青葉」泡了40分15秒，PORU以壓倒性的差距獲得冠軍，獲得獎狀與獎盃。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110119