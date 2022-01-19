更多編輯台推薦新聞：
反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱
國際

反聖嬰降溫效應不敵暖化趨勢 2021年名列全球史上前7熱

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主
文化

台北書展大獎入圍名單公布 4月揭曉首獎得主

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事
國際

東加火山爆發釀海嘯威力太驚人 專家解析海底發生什麼事

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報1/20
首頁 / 國際

日本動物園水豚泡湯大賽 冠軍泡近2小時大勝

2022/1/19 14:52（1/19 20:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本5間動物園日前舉辦第10屆「水豚泡湯耐久大賽」，獲得冠軍的水豚持續泡湯泡了1小時58分38秒。圖為浸泡在露天浴池的那須動物王國的水豚。（共同社）
日本5間動物園日前舉辦第10屆「水豚泡湯耐久大賽」，獲得冠軍的水豚持續泡湯泡了1小時58分38秒。圖為浸泡在露天浴池的那須動物王國的水豚。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京19日綜合外電報導）日本5間動物園日前舉辦第10屆「水豚泡湯耐久大賽」，由靜岡縣伊豆仙人掌動物公園1歲的母水豚PORU獲勝，她持續泡湯泡了1小時58分38秒，大勝第2名1個多小時。

日本放送協會（NHK）今天報導，第10屆「水豚泡湯耐久大賽」於本月8日舉行，由參賽的5間動物園各推派一隻水豚參加。

比賽方式是從水豚自己進入露天溫泉後開始計時，計算直到水豚自己離開溫泉的時間，由泡最久的水豚獲勝。

今年的冠軍PORU去年也有參加第9屆泡湯大賽，不過去年僅獲第2名，今年捲土重來，以持續泡湯1小時58分38秒的成績大勝奪冠。

這是伊豆仙人掌動物公園睽違7年重返水豚泡湯大賽第一名，照顧水豚的保育員滝口優說，PORU平常就喜歡泡溫泉，而且悠悠哉哉有自己的步調，非常開心牠獲勝。

參加的動物園除了伊豆仙人掌動物公園之外，還有那須動物王國、石川動物園、埼玉縣兒童動物自然公園，以及長崎生物公園。

伊豆仙人掌動物公園的新聞稿指出，第2名長崎生物公園7歲母水豚「青葉」泡了40分15秒，PORU以壓倒性的差距獲得冠軍，獲得獎狀與獎盃。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110119

延伸閱讀
北市動物園水豚寶寶脫逃逛大街 工作人員貼心伴遊慢慢請回家
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族