法國核能安全再響警報 凸顯前所未有脆弱性

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（中央社記者曾婷瑄巴黎19日專電）法國核電廠因多重因素導致供電量創新低，核能安全署主席多羅什祖克今天表示，反應爐電路腐蝕嚴重，不排除再叫停其他反應爐。他坦言，法國核電正面臨前所未有的脆弱境況。

法國核能安全署（ASN）被視為核能安全的看守者，獨立於公權力之外。從核電廠裝置到民間放射性產品，無論是法國電力集團（EDF）的反應爐、醫療放射儀器，或是核廢料儲存與再處理，都由它管控。

多羅什祖克（Bernard Doroszczuk）今天召開例行新年記者會，他在會中坦言，法國電力集團核能反應爐的安全系統腐蝕問題「事態嚴重」，且表示若在其他發電廠也發現相同問題，將會毫不猶豫叫停更多反應爐。

他解釋，因為這攸關一組與主要電路連接的聯通電路，將可能影響反應爐整體電路。

這消息對法國供電無疑是沈重打擊，截至目前為止，法國核能發電廠的56座反應爐中，有5座自去年冬天因安全電路證實或疑似的腐蝕問題而暫停運作，更因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延遲維修日程，導致法國供電狀況飽受壓力。

法國電力集團目前正檢查所有法國核能發電廠過去的運作數據，也會實地檢查並檢修出現腐蝕疑慮的反應爐。若是運轉中的反應爐發現問題，必要時也會叫停運作。多羅什祖克說：「若安全程度有疑慮，則新的核能電組供電與電壓都會受到影響。但若安全如此要求，我們就會這麼做。」

雪上加霜的是，法國電力集團12日才宣布，西北部弗拉芒維爾鎮（Flamanville）歐洲壓水反應爐（EPR）的運作日期再度延後，從最初的2012年，一路延至今年年底，並再延到2023年第三季，比預期晚了10年以上。計畫成本也創新高，從124億歐元提高到127億歐元。

多羅什祖克在今天刊登的「世界報」（Le Monde）專訪中提醒，法國如今的電力系統正面臨「前所未有的雙重脆弱性」，主要來自於缺乏剩餘彈性與缺乏預警。

第一個脆弱性是關於法國電力集團的核能反應爐，因一連串的預期與意外，導致電廠發電量拉警報，也凸顯法國核能安全署一直呼籲的保存備用電力的重要性。

第二個脆弱性則來自核燃料循環工業，近年來一系列燃料及用過核子燃料池耗損與腐蝕的相關事件，都顯示有關單位缺乏預警與預防，使得燃料循環變得脆弱，進而導致核電廠的運作出現問題。

多羅什祖克在專訪中表示，要讓50年以上的反應爐繼續運作，法國電力集團必須致力於研究與證明，不可以在缺乏足夠預警的狀況下因供電需求或忽略安全而繼續運作，「延後除役不應該成為能源政策的調整變數」。

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法國目前70%電力來自核能，在歐洲各國中比例最高，但國內核能電廠多建於1970到1990年間，平均服役年齡已高達36年。

由於反應爐服役一定時間必須退役，因此媒體分析，法國核能發電另一個隱憂是在核電廠紛紛退役時將出現供電量驟跌的狀況，也就是專家說的「懸崖效應」。法國電網營運公司電力傳輸網絡（RTE）之前宣布希望在2050年前把核電降至占比50%也是為此做準備。（編輯：郭中翰）1110120