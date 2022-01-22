沙烏地為首聯軍空襲葉門監獄 至少70人喪生

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（中央社葉門薩達21日綜合外電報導）葉門動亂加劇，今天一座監獄遭遇空襲至少造成70人死亡，另外轟炸也奪走3名孩童生命。

法新社報導，葉門什葉派叛軍青年運動（Houthi）公布影片顯示，聯軍這次對薩達（Saada）北部中心地區的監獄攻擊後，瓦礫堆中布滿屍體和殘缺屍塊。

拯救兒童基金會（Save the Children）指出，以沙烏地阿拉伯為首聯軍空襲葉門南部港口城市荷台達（Hodeida）一處通訊設施，造成當時在附近玩的3名孩童喪生。葉門全國網際網路也因此中斷。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）表示，聯軍加重對人口稠密地區空襲的報導「令人相當震驚」。

青年運動17日以無人機和飛彈攻擊阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）釀3死後，聯軍發動空襲報復。（譯者：徐睿承）1110122