沙烏地為首聯軍空襲葉門監獄 至少70人喪生
2022/1/22 02:49（1/22 08:07 更新）
葉門動亂加劇，薩達北部中心地區監獄21日遭以沙烏地阿拉伯為首聯軍空襲，至少造成70死。（中央社製圖）
（中央社葉門薩達21日綜合外電報導）葉門動亂加劇，今天一座監獄遭遇空襲至少造成70人死亡，另外轟炸也奪走3名孩童生命。
法新社報導，葉門什葉派叛軍青年運動（Houthi）公布影片顯示，聯軍這次對薩達（Saada）北部中心地區的監獄攻擊後，瓦礫堆中布滿屍體和殘缺屍塊。
拯救兒童基金會（Save the Children）指出，以沙烏地阿拉伯為首聯軍空襲葉門南部港口城市荷台達（Hodeida）一處通訊設施，造成當時在附近玩的3名孩童喪生。葉門全國網際網路也因此中斷。
聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）表示，聯軍加重對人口稠密地區空襲的報導「令人相當震驚」。
青年運動17日以無人機和飛彈攻擊阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）釀3死後，聯軍發動空襲報復。（譯者：徐睿承）1110122
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