聯合國援糧經費快用罄 葉門饑荒恐加劇

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（中央社葉門首都沙那22日綜合外電報導）聯合國世界糧食計畫署（World Food Programme）今天表示，由於欠缺經費，已「被迫」刪減對葉門的援助，並警告，這個被戰火蹂躪的國家恐饑荒加劇。

法新社報導，世界糧食計畫署發表聲明說，「自明年元月起，將減少800萬人的糧食配給，至於有立即饑荒風險的500萬人，仍將維持全額配給」；並說，糧食署的「經費快要耗盡」。

自2014年沙烏地阿拉伯力挺的葉門政府軍與伊朗撐腰的叛軍「青年運動」（Houthi）爆發內戰以來，葉門滿目瘡痍，數百萬民眾處於饑荒邊緣。

內戰造成數萬人喪命，數百萬人無家可歸，約有80%葉門人民仰賴外援維生。

根據世界糧食計畫署的聲明，中東及北非地區主任佛萊謝（Corinne Fleischer）表示：「每當我們減少糧食配給，我們都知道，又有更多處在饑餓及糧食不安全狀態下的民眾會加入數百萬名即將餓死者的行列。」

佛萊謝說：「在緊迫的時候必須採取緊迫的措施，我們必須善用我們有限的資源並界定優先順序，然後專注於援助情況最危急的民眾。」

世界糧食計畫署說，若要繼續援助葉門最弱勢民眾到明年5月，還需要8億1300萬美元；而明年需要19億7000萬美元，才能繼續運送糧食救助給饑荒邊緣的家庭。（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1101222