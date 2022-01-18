葉門叛軍襲油罐車釀3死 阿聯揚言報復美批恐攻

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（中央社杜拜17日綜合外電報導）親伊朗的葉門叛軍今天利用無人機空襲阿拉伯聯合大公國，導致3輛油罐車爆炸，造成3死6傷，還讓阿聯首都阿布達比機場附近發生火災。阿聯今天揚言報復，美國也批這是「恐攻」。

路透社報導，阿聯是美國在波斯灣地區的主要阿拉伯盟國，這起攻擊事件將葉門叛軍「青年運動」（Houthi）和沙烏地阿拉伯率領的盟軍之間戰火帶到新的層級，可能在美國和伊朗力圖挽救核子協議之際阻礙防止區域緊張升溫的行動。

阿聯是沙烏地為首的盟軍成員，先前協助葉門當地部隊武裝及訓練，這些部隊近來加入行列，在葉門產油的夏卜瓦省（Shabwa）和馬里卜省（Marib）對抗青年運動。

阿聯高階官員加爾加希（Anwar Gargash）推文說：「青年運動犯罪分子攻擊阿布達比（Abu Dhabi）一些民用設施…青年運動民兵針對區域安全的行動不會影響我方實踐安全與和平之路。」

青年運動經常發射飛彈和無人機跨境攻擊沙烏地，但鮮少證實對阿聯發動這類攻擊行動，阿聯當局大多否認遇襲。

●油罐車遇襲3死6傷阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿布達比國家石油公司（ADNOC）儲油設施附近穆薩法（Musaffah）工業區3輛油罐車爆炸，造成3人喪生、6人受傷。據報死者是2名印度人和1名巴基斯坦人。

阿布達比國家石油公司後來說，旗下的穆薩法燃料庫在當地時間上午10時發生事故導致火災，正在與有關當局合作「釐清確切原因」。聲明說：「阿布達比國家石油公司深為悲痛地證實3位同仁喪生。另有6名同仁受傷後隨即接受專業醫療照護。」

阿布達比警方關閉通往此區道路，社群媒體上未經證實的畫面顯示，現場曾冒出濃濃黑煙。警方說：「初步調查發現一架小飛機零件，這可能是導致兩處地點爆炸和火災的無人機。」

阿提哈德航空（Etihad Airways）發言人說，阿布達比機場少數航班因為「預防措施」暫時中斷運作，但很快就恢復正常。

青年運動軍事發言人表示，青年運動「深入阿聯」發動軍事行動。旗下媒體報導，青年運動首席談判代表阿布杜薩蘭（Mohammed Abdulsalam）目前正在伊朗首都德黑蘭訪問，阿布杜薩蘭警告阿聯不要「在葉門搞破壞」。

●代理人戰爭

阿聯政治分析家阿布杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）說，這起青年運動攻擊事件，恐會導致阿聯及更多波斯灣國家和伊朗的對話失焦。他說：「阿聯不會等閒視之。」

沙烏地和阿聯在近幾個月推動與伊朗直接對話，避免出現任何更廣泛的衝突損及區域經濟雄心大略。 葉門戰事被視為遜尼派穆斯林當家的沙烏地和以什葉派為主的伊朗之間的代理戰爭。

這起攻擊事件發生時機適逢韓國總統文在寅（Moon Jae-in）訪問阿聯。韓國總統府發言人表示，文在寅和阿布達比邦王儲之間的峰會已取消。

新加坡國立大學中東研究所的資深研究員沙曼（Jean-Loup Samaan）表示，考量到青年運動對沙烏地攻擊距離，青年運動能擊中阿聯目標，就技術而言並不令人驚訝。

●美、沙烏地、巴林、阿聯等國譴責

沙烏地和巴林譴責這是「懦弱的恐怖分子」攻擊。目前尚無伊朗官員置評，但伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導形容這是一場「重要行動」。

法新社報導，阿聯今天揚言對青年運動採取報復行動。阿拉伯聯合大公國通訊社引述外交部聲明說：「阿聯保留對這些恐攻和這種令人髮指的犯罪升級作出回應的權利。」

美國也譴責這起無人機攻擊事件，誓言對犯下這起「恐攻」的葉門叛軍究責。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在白宮聲明中說：「青年運動已宣稱犯下這起攻擊，因此我方將與阿聯及國際夥伴合作對他們究責。」

他還說：「我方對阿聯的安全承諾堅定不移，我方力挺阿聯夥伴對抗所有危及他們領土的威脅。」（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110118