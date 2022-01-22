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葉倫為拜登政策擦亮招牌 命名現代供給面經濟學

2022/1/22 12:40
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國財政部長葉倫今天將總統拜登政府的經濟政策重塑為「現代供給面經濟學」，利用共和黨偏好的雷根時代措辭來宣傳說，民主黨的支出計畫將提高美國經濟生產力。

路透社報導，葉倫（Janet Yellen）的「現代供給面經濟學」（modern supply-side economics）將與共和黨籍前總統雷根（Ronald Reagan）在1980年代蔚為主流的「雷根經濟學」大相逕庭。

葉倫在世界經濟論壇（WEF）演說中表示，她的供給面經濟學版本尋求加強勞動供給和改善基礎建設、教育及研究，以促進美國潛在成長和緩解通貨膨脹壓力，而不是減稅和解除管制。

葉倫說：「我們的新做法遠比舊的供給面經濟學有潛力，我認為舊版對促進成長來說是失敗策略。」她還說：「大幅調降資本利得稅的措施並未實現他們所承諾的收益，而解除管制在整體上及環境政策方面一樣表現欠佳，尤其是在遏制二氧化碳排放方面。」

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葉倫提出上述概念時並未宣布任何政策轉變。葉倫此舉或許是新的策略，意在說服美國人民和民主黨籍溫和派國會議員支持拜登政府的「重建美好未來」（Build Back Better）社會支出和氣候投資計畫，這項法案在去年12月卡關。

這個新名詞強調拜登政府致力擴大美國勞動力並提升生產力，以助平息通膨壓力同時支持更強勁的成長率。拜登今天在全美市長會議（USCM）活動中的演說內容也與這一點相呼應。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110122

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