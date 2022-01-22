常與病毒共存 英國護理系女大生4度確診

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）新春伊始，英國女大學生華爾頓計劃搭機前往洛杉磯，行前的核酸檢測（PCR）呈陽性反應以致美好假期泡湯。令人難以置信的是，這並非她首次、甚至也不是第2次確診，而是第4次。

英國「衛報」（The Guardian）報導，她說，「我以為，我理所當然不會再染疫了」。

在英格蘭東北部讀護理的華爾頓（Mea Walton）現年20歲，2020年9月首次罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病），那時她正要離家上大學。

她說：「當時的情況就是大家口耳相傳得知某人染疫，但沒有人知道染疫的是誰…這就好像是，沒有人相信真的有疫情，因為大家都說：『是啊，我從來沒看過哪個人（確診了）。』」

首次染疫的當下，華爾頓在酒吧裡打工而且還戴著口罩。

她說：「除了上班，我足不出戶，因我每天工作9小時，然後回家，起床，再回酒吧上班。起初覺得有點兒疲倦、流鼻水及鼻塞，但因我有過敏症，所以我以為這只是過敏反應。」

不過媽媽勸她去做核酸檢測，結果呈陽性反應，華爾頓說，「我就在我的房間隔離」。

去年元月底，華爾頓的父母染疫，她小心翼翼以免感染，把外賣餐點放在父母大門之內，但是幾天後即將展開護理實習前，經篩檢華爾頓又確診。

第3次確診則是在數週後，當時有個家族友人2月間在比利時布魯塞爾染疫，症狀非常嚴重，華爾頓飛往當地替對方帶孩子，出發前檢測是陰性，回程卻延誤了。

她說：「我為了回英國去作檢測，結果是陽性反應。」

雖然華爾頓第2與第3次染疫並未覺得不舒服，除了第2次有點流鼻水，但第4次不同，確診後出現類流感症狀好幾天。

已完整接種兩劑疫苗的華爾頓，正等待接種加強劑，她覺得自己的染疫經歷很諷刺。

她說：「4次染疫最好笑的就是，真的，每次感染都不是在醫院附近，實習期間一直照料染疫病患，卻從來沒有被感染。」（譯者：曹宇帆/核稿：張佑之）1110122