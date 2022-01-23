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韓國政府：已用被凍結資金繳清伊朗聯合國會費

2022/1/23 16:21
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（中央社首爾23日綜合外電報導）韓國政府今天表示，已經以伊朗在韓國遭凍結的資金支付伊朗的聯合國會費，預料伊朗將重新取得在聯合國大會中的表決權。

路透社報導，伊朗去年6月在支付類似的款項後重新獲得聯合國表決權，但伊朗本月表示，由於美國制裁，伊朗無法移轉資金來支付應繳的會費，已再度失去表決權。

要解凍伊朗遭凍結的資金必須經過美國同意，而美國本週加入歐洲盟友行列，表示要拯救2015年伊朗核子協議只剩幾週時間。

時任美國總統的川普2018年宣布讓美國退出核子協議，並恢復美方對伊朗的制裁。伊朗後來違反協議中許多核限制，並不斷超越這些限制。

韓國財政部透過聲明表示，首爾當局「與美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）和聯合國秘書處等相關機構積極合作，星期五（21日）以伊朗在韓國遭凍結的資金，支付伊朗約1800萬美元（約新台幣5億337萬元）」的聯合國會費。

韓國財政部指出，伊朗擔心在193名成員組成的聯合國大會中失去表決權，上週緊急請求韓國以遭凍結的資金協助支付聯合國會費。

德黑蘭當局一再要求釋放伊朗在美國制裁下被凍結在韓國銀行的約70億美元資金，稱首爾當局將這筆錢扣作「人質」。

韓國財政部官員援引保密法，拒絕透露伊朗遭凍結的資金在支付聯合國會費後還剩多少。

據法新社報導，在美國2015年單方面退出伊朗與世界列強的核子協議、恢復實施癱瘓性制裁措施前，伊朗這個伊斯蘭共和國是韓國在中東地區的第3大貿易夥伴。（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1110123

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