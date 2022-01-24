美國駐日大使懸缺2年半 拜登親信易曼紐抵日履新

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京24日綜合外電報導）美國駐日本大使曾懸缺約兩年半，新任大使易曼紐昨天抵達日本履新。易曼紐與美國總統拜登關係密切，日媒指出，在與中國的競爭日益劇烈下，易曼紐將成美日橋樑、深化同盟關係。

今年62歲的易曼紐（Rahm Emanuel）曾任芝加哥市長、美國國會眾議員，並在前總統歐巴馬時期任職白宮幕僚長。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，易曼紐昨天晚間搭機抵達東京羽田機場，他抵日後在推特以日文和英文發文，表示抵達日本相當興奮，迫不急待與大家相見。

美國大使館說，易曼紐將依規定完成10天防疫隔離期後，展開駐日大使相關活動。

美國駐日大使一職自從前任共和黨籍的海格提（Bill Hagerty）在2019年7月辭職返國參選參議員後，懸缺約2年半，僅以職業外交官暫時遞補。

易曼紐2009年到2010年擔任時任美國總統歐巴馬的白宮幕僚長，受到時任副總統拜登的信任，去年8月易曼紐被提名出任駐日大使時，便強調自己曾與拜登共事多年。

易曼紐赴日前，本月5日曾在華府接受NHK專訪，他當時提到中國在亞太地區並非好鄰國，也無益於增進區域利益；反觀美日兩國，則處於推展共同價值體系的關鍵時刻。

報導指出，在與中國的競爭日益劇烈下，美日採取一致步調變得前所未有的重要，易曼紐將成為美日間的橋樑、深化同盟關係；但易曼紐在外交方面的能力還是未知數，面對日本要加強防衛力，以及防備台灣出事等各種課題，其協調能力將受到考驗。

時事通信社報導，內閣官房長官松野博一今天在記者會上表示，對於易曼紐到職表示歡迎，是為進一步強化美日關係、促進實現自由開放的印度太平洋地區，踏出嶄新一步的好機會。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110124