越南移工2021赴台人數居冠 盼台灣盡快恢復引進

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（中央社記者陳家倫河內24日專電）越南去年勞務輸出受疫情重挫，計畫達成率僅5成，共輸出4萬餘人，其中又以台灣近2萬人居冠。越南表示，台灣是越南勞務輸出最重要市場之一，盼盡快恢復引進越南移工。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐全球，衝擊越南勞務輸出表現。越南官方統計顯示，2021年全年共有4萬5058名越南勞工赴海外就業，全年計畫達成率50.06%，與2020年相較，減少42.7%。

台灣向來是越南勞務輸出主要市場之一，不過台灣因應防疫需要自2021年5月19日暫緩所有移工入境，迄今只重新對印尼、泰國開放，儘管如此，台灣在2021年仍是越南移工勞務輸出最大市場。

越南海外勞工管理局報告指出，2021年共有1萬9531名移工至台灣、日本1萬9510名、中國1820名、韓國1036名、羅馬尼亞795名、新加坡713名、匈牙利465名、塞爾維亞304名等。

展望2022年，越南海外勞工管理局設定目標為輸出9萬名移工。

越南外交部20日舉行例行記者會，中央社詢問越台雙方就恢復越南移工前往台灣一事的討論進度為何時，發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）表示，「據我所知，雙方正在維持磋商，以盡早重新輸出越南勞工到台灣。」

她說：「台灣可說是越南對外勞務輸出最重要市場之一，我們也希望台灣方面為引進越南勞工創造便利條件。」

一名越南勞務仲介告訴中央社，據他所知，越台雙方在入境台灣的防疫配套上仍有一些問題未談妥，加上春節前台灣又必須騰出防疫旅館能量給旅居海外的台灣人，因此最快得等到年後才能恢復引進越南移工到台灣。（編輯：韋樞）1110124