前日相菅直人批橋下徹 話術讓人聯想到希特勒

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）日本最大在野黨立憲民主黨籍前首相菅直人日前在推特（Twitter）指出，擅長話術的日本維新會創始人橋下徹讓人聯想到納粹德國領袖希特勒。對此，橋下徹及日本維新會代表、大阪市長松井一郎提出反駁、抗議。

日本共同社報導，針對日本第3大黨日本維新會，菅直人本月21日在推特發文寫道：「以橋下徹為首的人士口若懸河、辯才無礙，民眾直接聽他們說話時會感覺非常有魅力。」「擅長話術這一點讓人想起第一次大戰後，在陷入混亂德國取得政權的希特勒。」

前大阪府知事、律師橋下徹23日稱：「拿希特勒為例做批判，在國際上是禁忌」、「被說是辯才無礙，我打算當成是一種褒獎」、「立憲民主黨真想當一個強有力在野黨的話，應該謙虛研究在大阪大勝執政黨自由民主黨的維新政治。」

菅直人批評維新會的政治態度曖昧，擅長話術。對此，橋下徹指出，有關基本政治態度，讓人民在新自由主義或福利國家兩者選一的作法很愚蠢。現實社會並非那麼單純。維新會在大阪已成為足以與自民黨互別苗頭的存在，立憲民主黨應謙虛的研究維新政治。

維新會代表（黨主席）、大阪市長松井一郎表示，菅直人的發言已達誹謗中傷的範疇，是一大侮辱。

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日本維新會（Nippon Ishin ）是日本的政黨，主張修憲、進行行政及政治革新等政策，屬保守政黨，簡稱「維新」。目前維新會代表是大阪市長松井一郎，維新會副代表是大阪府知事吉村洋文。

去年10月31日日本第49屆眾議院大選投開票結果，總席次465席，執政黨自民黨單獨取得「絕對安定多數」261席。但自民黨在大阪府內15個選區的參選人全軍覆沒，是自民黨1955年創黨以來首見。大選結果，日本維新會躍居為第3大黨。（編輯：陳惠珍）1110124