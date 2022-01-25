美國駐日大使藉影片發聲 暗批中俄威脅民主秩序

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（中央社記者楊明珠東京24日專電）美國駐日大使易曼紐23日抵日履新，正在隔離的他藉影片表示，美日同盟是帶給印太地區無限可能性與希望的燈塔。他雖未直接點名中俄，但指出強權政治經常威脅民主秩序。

今年62歲的易曼紐（Rahm Emanuel）今天在推特（Twitter）公布影片自我介紹，並說明他對美日同盟、國際局勢的看法。

他表示，逾60年來，美日在自由且開放的印度太平洋地區促進和平與繁榮，曾互為敵人的美日已變成友好國家，有共同的價值觀、利益、目標，面臨共同的挑戰，這是美日兩國的使命，也將決定民主主義模範的命運。

他說，獨裁者、懷疑論者以分裂（伎倆）取得統治的手法，時時威脅著美日同盟所推動以民主規則為基礎的秩序，不過，美日面對會損及這些民主價值的對手絕對不畏縮。

他強調，未來3年的美日合作將決定今後30年美日兩國的位置，美日同為領頭羊的責任與義務空前的大。

與美國總統拜登私交甚篤的易曼紐曾任芝加哥市長、美國國會眾議員，並在前總統歐巴馬時期任職白宮幕僚長。他在為期約10天的自主隔離後，預定與日本首相岸田文雄會晤。（編輯：林治平）1110125