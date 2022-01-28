北韓證實本週2度試射飛彈 金正恩視察重要軍工廠

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北韓官媒28日表示，北韓領導人金正恩視察生產「重要武器系統」的軍工廠。（圖取自勞動新聞網頁rodong.rep.kp）

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（中央社首爾28日綜合外電報導）北韓官媒今天表示，北韓本週測試了升級後的長程巡弋飛彈和戰術導彈彈頭。此外，領導人金正恩也視察生產「重要武器系統」的軍工廠。

路透社報導，北韓今年執行了6輪武器測試，堪稱北韓1個月內發射飛彈次數最密集的一次，北韓試射飛彈招致美方譴責和新的制裁措施，緊張局勢一直在醞釀中。

北韓中央通信社（KCNA）說，25日測試了長程巡弋飛彈系統，昨天執行另一項測試，以確認常規裝藥彈頭用於地對地戰術導彈的威力。

在另一份新聞稿中，金正恩肯定軍工廠在「生產重要武器」方面取得進展，還說這間軍工廠在實現北韓武裝力量現代化和國防發展戰略的「地位和任務非常重要」。報導並未說明武器或軍工廠的位置。

金正恩在軍工廠呼籲「盡全力」生產「強而有力的尖端武器」，工廠工人則宣揚金正恩致力「粉碎…企圖侵犯北韓自衛權的美國帝國主義者和其附庸勢力」的意志，並稱之為最嚴峻的逆境。

南韓聯合參謀本部一天前表示，偵測到明顯有2枚短程彈道飛彈發射，引發美方對這會是本月第6輪飛彈試射的譴責。

南韓聯合參謀本部還說，北韓25日向其東部外海發射2枚巡弋飛彈。

北韓本月表示將加強對美國的防禦，並考慮恢復所有「暫時中止的活動」，顯然指的是自行暫停的核子武器和長程飛彈測試。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1110128