北韓本月6度射彈 分析：特定試射意在躲避飛彈防禦系統

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（中央社首爾27日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今晨朝東部海域發射2枚短程彈道飛彈，是本月第6度試射。西方除研判北韓此舉意在施壓拜登政府外，也察覺北韓連續發射多枚飛彈的能力增強。

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天上午8時許，從東岸的港口城市咸興（北韓第二大城，咸鏡南道首府）向東方的日本海發射2枚短程彈道飛彈，飛行約188公里，尚需分析彈道軌跡與其他資料以判明彈種。

法新社報導，北韓前次在一個月內如此頻繁試射已要回溯到2019年，當年2月北韓領導人金正恩與時任美國總統川普的「川金二會」不歡而散，北韓展開連串試射，而兩國間之後的談判跌跌撞撞，平壤也苦於國際制裁、鎖國防疫的經濟衝擊。

美國總統川普（右）和北韓領導人金正恩（左）2019年2月在越南河內舉行第2次高峰會，兩人短暫交談後共進晚餐，菜單包含韓式泡菜、鮮蝦和牛排。（圖取自twitter.com/WhiteHouse）

平壤稍早25日發射2枚疑為巡弋飛彈的彈種（巡弋飛彈不是目前聯合國制裁北韓的項目），14與17日也曾試射短程彈道飛彈，5日與11日所試射則據稱是極音速飛彈。

南韓梨花大學教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說：「儘管資源受限且有艱鉅經濟挑戰，金氏政權仍在研發各種令人訝異的進攻武器。一些特定試射意在開發新的作戰能力，特別是能躲避飛彈防禦系統，其他試射則企圖展現既有飛彈的戰備能力及靈活性。」

「紐約時報」指出，北韓近期頻頻試射飛彈傳遞的信息很明確，即金正恩不滿被美國晾在一旁，想迫使拜登政府關注。多年來他已意識到吸引美國總統注意力的最佳方法就是武器，選在多事之秋更是最佳時機。

當前中國正忙於準備下月登場的北京冬奧，南韓今年3月總統大選，歐洲則有俄羅斯與烏克蘭持續緊繃。北韓官媒20日更披露，勞動黨召開第8屆中央委員會第6次政治局會議，決定重新檢討與美所建的互信措施，還研議重啟核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射。

金正恩掌權以來北韓已進行130多次飛彈試射，反觀其父金正日和祖父金日成任內僅分別試射16、15次。（中央社製圖）

2017年北韓在核試時聲稱試爆1枚氫彈，還試射3枚洲際彈道飛彈；2017年是川普在紛亂的總統大選勝出後就職，南韓則彈劾涉貪的總統朴槿惠。

金正恩掌權以來北韓已進行130多次飛彈試射，反觀其父金正日和祖父金日成任內僅分別試射16、15次。北韓6次核試的最近4次，都是在金正恩時期。

北韓目前還沒恢復試射洲際彈道飛彈，暫時把重點放在能攜帶所謂更小、更輕戰術型核武的短程飛彈。這類武器不會對美國構成直接威脅，但可藉著把南韓和日本納入打擊範圍，強化與華府討價還價的籌碼。

紐時指出本月頭兩次試射，北韓聲稱打的是極音速滑翔載具，這種飛彈因速度極快且飛行中還能改變彈道而更難攔截。13日試射的則是KN-23短程飛彈，這是他們自2019年以來一直在試射的3種新型固體燃料彈道飛彈之一。

飛彈採固體燃料更容易運輸和發射。北韓去年10月還嘗試從潛艇上試射KN-23改良型，去年9月和本月還嘗試從火車上試射。

在最近的試射中，北韓從一輛機動發射車上發射2枚固體燃料飛彈。先前在2019年首次發射2枚這類飛彈時，2次發射間隔為16分鐘，但這次間隔已縮短為4分鐘，顯示北韓已提高連續發射多枚飛彈的能力，在美國、南韓打擊下的戰力保存也有所加強。（譯者：陳亦偉）1110127