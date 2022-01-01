金正恩新年演說 罕見談民生多於論兵武

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（中央社首爾1日綜合外電報導）根據北韓國營媒體今天公布的摘要，執政滿10年的北韓領袖金正恩昨天在展望2022的演說中未向南韓及美國釋出新訊息，提牽引機工廠和學校制服的篇幅，比核武或美國還多。

金正恩昨天在朝鮮勞動黨（WPK）朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第四次全體會議結束時表示，北韓2022年的主要目標將是全力啟動經濟發展、改善人民生活，因為北韓正面臨「重要的存亡奮戰」。

朝鮮勞動黨八屆四中全會12月27日起召開，正好碰上金正恩自父親金正日2011年12月逝世後掌權滿10週年。

路透社指出，金正恩過去在新年演說都會做重大政策宣示，例如與南韓及美國展開重要的外交往來，但這次在北韓官媒公布的演說摘要內，未見金正恩特別提及美國，僅以兩韓關係和「外部事務」 的不特定說法帶過。

金正恩這次演說的內政焦點強調國內經濟危機。北韓為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而實施邊境封鎖，使他們更加孤立於世界。

根據摘要，金正恩說：「明年黨和人民的基本任務就是為貫徹5年計畫提供堅實保證，並在國家發展和人民生活上做出重大改變。」

金正恩花很大篇幅詳述國內議題，從鄉村發展的宏大計畫談到人民飲食、校服和打擊「不符社會主義的做法」。

他提及過去一年重大成就包括一些軍事進展，但未具體指明哪些進展，另說到2022年國防所面臨的「戰鬥任務」。

外國分析師認為，金正恩在演說中提及的牽引機工廠也可能用來建造飛彈發射車，且據信北韓在防疫封鎖措施下仍擴充了軍火庫。

「北韓新聞」（NK News）創辦人歐卡洛爾（Chad O'Carroll）說，金正恩把主要焦點放在鄉村發展，可能是一種民粹策略。「北韓新聞」成立於南韓首爾，專門關注北韓發展及動態。

歐卡洛爾推文表示：「總體來說，金正恩或許明白，當平壤以外地區的人民正苦於缺糧和艱困環境時，在今年公布複雜的軍事發展計畫大概不是個好主意。」（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110101